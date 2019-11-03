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Формула 1 / Гран При США / Новость

Перес о Квяте: Он перестарался и врезался в меня

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Перес о Квяте: Он перестарался и врезался в меня
Автор:
3 нояб. 2019 г., 22:15

Серхио Перес рассказал о столкновении с Даниилом Квятом на последнем круге гонки в Техасе.

На заключительном круге дистанции в борьбе за последнее место в очковой зоне Даниил Квят столкнулся с Серхио Пересом в 15-м повороте. Россиянин вышел впереди и финишировал десятым, но уже после клетчатого флага судьи прибавили к его результату пять секунд, что откинуло пилота Toro Rosso на 12-е место в протоколе.

«В концовке Квят просто перестарался, под желтым флагом он не поднял ногу с газа, атаковал сразу после желтых флагов и в 15-м повороте просто врезался в меня, – сказал мексиканец сразу после финиша. – Я вижу, что, похоже, ему уже дали штраф, потому что я уже вижу у себя одно очко.

Тем не менее, у нас вышла хорошая гонка. Очком больше, очком меньше – это ничего не меняет. Осталось две гонки, и, надеюсь, в Бразилии и Абу-Даби мы заработаем больше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Серхио Перес В Магазин , Даниил Квят В Магазин
Автор Денис Буденков

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