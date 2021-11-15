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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Перес о Хэмилтоне: Он появлялся в зеркалах из ниоткуда

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Гонщик Red Bull признал, что не мог ничего поделать с победителем Гран При Бразилии

Перес о Хэмилтоне: Он появлялся в зеркалах из ниоткуда

Серхио Перес выиграл старт Гран При Бразилии у Валттери Боттаса, но затем стал первым из пилотов Red Bull оказался под атакой Льюиса Хэмилтона. Несколько кругов Перес оборонялся, и даже смог один раз контратаковать обогнавшего его противника, но в итоге пропустил Хэмилтона вперед. На позже пропутил и Боттаса, который оттянул первый пит-стоп и сумел получить преимущество, проведя его в режиме виртуальной машины безопасности.

Как и многие, Перес поразился скорости Mercedes Льюиса Хэмилтона на прямой, с которой он ничего не смог поделать.

«Я просто не мог их сегодня сдержать, – признал Перес после финиша. – Льюис вообще словно был с другой планеты. Что касается Боттаса, то мне просто не повезло. Он отлично использовал появление виртуальной машины безопасности. И мне это стоило подиума.

Скорость Льюиса на прямых была невероятна. На выходе из поворота я смотрел в зеркала и видел, что я в безопасном расстоянии от него. А потом смотрел снова, и вот он уже прямо возле меня. Это действительно впечатляет.

Если бы я не отстал от Ферстаппена и мог бы также открывать крыло, то возможно смог бы продержаться впереди Хэмилтона на круг дольше. Но это все равно ничего бы не решило. Да и появление автомобилей безопасности сработало не в нашу пользу. Это просто была не наша гонка».

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