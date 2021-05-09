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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Перес о 5-м месте: Я не мог добиться большего

Автор:
, редактор

Чеко продолжает надеяться на постепенный прогресс

Перес о 5-м месте: Я не мог добиться большего

Серхио Перес финишировал пятым на Гран При Испании, почти минуту проиграв своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену. После финиша мексиканец предположил, что из-за восьмого места в квалификации не мог добиться большего.

«Конечно, я разочарован, но думаю, это все, что мы могли сегодня сделать, – сказал Перес. – Мне потребовалось много времени, чтобы пройти Риккардо. Он был невероятно быстр на главной прямой. Это не простая трасса для обгонов».

Рецепт успеха Перес видит в постепенном прогрессе: «Я становлюсь все увереннее в машине. Каждый раз в конце этапа мне хочется, чтобы он начался сначала. При том, как сейчас мы ограничены во времени на трассе, набрать темп очень сложно.

Надо и дальше идти вперед и провести хорошо целый уик-энд. У меня просто слишком много времени уходит на поиск темпа. На каждой трассе я всю пятницу трачу на адаптацию. Я еще не освоился в машине. Что-то получается, но не все вместе. Но когда я смогу сложить их вместе, у нас явно будет очень хороший темп».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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