Перес о 5-м месте: Я не мог добиться большего

Серхио Перес финишировал пятым на Гран При Испании, почти минуту проиграв своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену. После финиша мексиканец предположил, что из-за восьмого места в квалификации не мог добиться большего.

«Конечно, я разочарован, но думаю, это все, что мы могли сегодня сделать, – сказал Перес. – Мне потребовалось много времени, чтобы пройти Риккардо. Он был невероятно быстр на главной прямой. Это не простая трасса для обгонов».

Рецепт успеха Перес видит в постепенном прогрессе: «Я становлюсь все увереннее в машине. Каждый раз в конце этапа мне хочется, чтобы он начался сначала. При том, как сейчас мы ограничены во времени на трассе, набрать темп очень сложно.

Надо и дальше идти вперед и провести хорошо целый уик-энд. У меня просто слишком много времени уходит на поиск темпа. На каждой трассе я всю пятницу трачу на адаптацию. Я еще не освоился в машине. Что-то получается, но не все вместе. Но когда я смогу сложить их вместе, у нас явно будет очень хороший темп».