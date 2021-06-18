Перес о 12-м месте: Все не так плохо

Серхио Перес завершил пятничные тренировки Гран При Франции с 12-м временем, уступив своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену более секунды. Однако, сам мексиканец считает, что его результат не отражает реального темпа и планирует прибавить в субботу.

«У меня был плохой заезд, – сказал Перес. – Где-то я попал в трафик, плюс какие-то наши изменения оказались неудачными. Но не думаю, что все так плохо, как кажется. У Макса был хороший темп и я тоже надеюсь набрать его за ночь. Если разберемся с проблемами, то все получится».

Перес отметил, что победа на последнем этапе в Баку вдохновляет его и в Ле-Кастелле:

«Здесь совсем другая трасса, но мы сохраняем тот же импульс, а я начинаю лучше понимать машину. Так что и из этой сессии много полезного вынес».