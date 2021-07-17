Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании
Новая схема субботних заездов сыграла на руку самым опытным гонщикам: наибольшего прогресса за 17 кругов добились Фернандо Алонсо и Кими Райкконен
Первая в истории этапов чемпионатов Формулы 1 «спринтерская квалификация» (гонка на дистанцию в 100 км, определяющая расстановку пилотов на старте воскресного заезда) закончилась победой Макса Ферстаппена. Таким образом, голландец начнет с поула уже пятую гонку подряд.
Хотя перед началом уик-энда многие предсказывали, что пилоты в субботнем заезде будут избегать риска, в реальности только 4 гонщика сохранили позиции, завоеванные днем раньше в традиционной квалификации.
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Напомним, что на этапах со «спринтерской квалификацией» пилоты могут начать воскресную гонку на любом типе шин (правило обязательного использования минимум двух разных составов сохраняется). Поэтому рядом с фамилиями гонщиков первой десятки не фигурирует традиционная информация о том, на каком типе покрышек гонщики обязаны стартовать. Мы заменили ее на информацию о том, сколько позиций каждый гонщик отыграл или потерял по ходу спринта.
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|
1
|
Макс Ферстаппен
+ 1 позиция
|
2
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
- 1 позиция
|
3
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|
4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|
5
|
Ландо Норрис
(McLaren)
+ 1 позиция
|
6
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
+ 1 позиция
|
7
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
+ 4 позиции
|
8
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
+ 2 позиции
|
9
|
Джордж Расселл
(Williams)
- 1 позиция
|
10
|
Эстебан Окон
(Alpine)
+ 3 позиции
|
11
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
- 2 позиции
|
12
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|
13
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
+ 4 позиции
|
14
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
+ 1 позиция
|
15
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
- 1 позиция
|
16
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
17
|
Николя Латифи
(Williams)
+ 1 позиция
|
18
|
Мик Шумахер
(Haas)
+ 1 позиция
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
+ 1 позиция
|
20
|
Серхио Перес
(Red Bull)
- 15 позиций
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