Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

Первая в истории этапов чемпионатов Формулы 1 «спринтерская квалификация» (гонка на дистанцию в 100 км, определяющая расстановку пилотов на старте воскресного заезда) закончилась победой Макса Ферстаппена. Таким образом, голландец начнет с поула уже пятую гонку подряд.

Хотя перед началом уик-энда многие предсказывали, что пилоты в субботнем заезде будут избегать риска, в реальности только 4 гонщика сохранили позиции, завоеванные днем раньше в традиционной квалификации.

Напомним, что на этапах со «спринтерской квалификацией» пилоты могут начать воскресную гонку на любом типе шин (правило обязательного использования минимум двух разных составов сохраняется). Поэтому рядом с фамилиями гонщиков первой десятки не фигурирует традиционная информация о том, на каком типе покрышек гонщики обязаны стартовать. Мы заменили ее на информацию о том, сколько позиций каждый гонщик отыграл или потерял по ходу спринта.

1 Макс Ферстаппен

(Red Bull) + 1 позиция 2 Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1 позиция 3 Валттери Боттас (Mercedes) 4 Шарль Леклер

(Ferrari) 5 Ландо Норрис (McLaren) + 1 позиция 6



Даниэль Риккардо (McLaren) + 1 позиция 7 Фернандо Алонсо

(Alpine) + 4 позиции 8 Себастьян Феттель (Aston Martin) + 2 позиции 9 Джордж Расселл (Williams) - 1 позиция 10 Эстебан Окон (Alpine) + 3 позиции 11 Карлос Санйс (Ferrari) - 2 позиции 12

Пьер Гасли (AlphaTauri) 13 Кими Райкконен (Alfa Romeo) + 4 позиции 14



Лэнс Стролл (Aston Martin) + 1 позиция 15 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) - 1 позиция 16

Юки Цунода (AlphaTauri) 17 Николя Латифи (Williams) + 1 позиция

18



Мик Шумахер

(Haas) + 1 позиция 19 Никита Мазепин

(Haas) + 1 позиция 20

Серхио Перес

(Red Bull) - 15 позиций