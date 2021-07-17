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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

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Новая схема субботних заездов сыграла на руку самым опытным гонщикам: наибольшего прогресса за 17 кругов добились Фернандо Алонсо и Кими Райкконен

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

Первая в истории этапов чемпионатов Формулы 1 «спринтерская квалификация» (гонка на дистанцию в 100 км, определяющая расстановку пилотов на старте воскресного заезда) закончилась победой Макса Ферстаппена. Таким образом, голландец начнет с поула уже пятую гонку подряд.

Хотя перед началом уик-энда многие предсказывали, что пилоты в субботнем заезде  будут избегать риска, в реальности только 4 гонщика сохранили позиции, завоеванные днем раньше в традиционной квалификации.

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Напомним, что на этапах со «спринтерской квалификацией» пилоты могут начать воскресную гонку на любом типе шин (правило обязательного использования минимум двух разных составов сохраняется). Поэтому рядом с фамилиями гонщиков первой десятки не фигурирует традиционная информация о том, на каком типе покрышек гонщики обязаны стартовать. Мы заменили ее на информацию о том, сколько позиций каждый гонщик отыграл или потерял по ходу спринта.

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1

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

+ 1 позиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

- 1 позиция

 

 

3

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

 

 

5

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

+ 1 позиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren) 

+ 1 позиция

 

 

7

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

+ 4 позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

+ 2 позиции

 

 

9

 

Джордж Расселл

(Williams)

- 1 позиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

+ 3 позиции

 

 

11

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

- 2 позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 

 

13

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

+ 4 позиции

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

+ 1 позиция

 

 

15

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

- 1 позиция

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

17

 

Николя Латифи

(Williams)

+ 1 позиция

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

+ 1 позиция

 

 

 

19

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

+ 1 позиция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

- 15 позиций

 

 

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