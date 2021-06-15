Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Новости

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Автор:
, Редактор Ф1

Чеко призвал соблюдать джентльменское соглашение

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Серхио Перес выиграл Гран При Азербайджана при старте с шестой позиции. Его скорость по ходу уик-энда показывала, что он мог претендовать на более высокое место в квалификации. Однако в Q3 мексиканец не смог подготовить быстрый круг из-за обгонов со стороны соперников.

По неписанному соглашению между гонщиками, обгоны на установочных кругах запрещены и все должны удерживать текущие позиции на трассе. Но в Баку это правило мало кто соблюдал. 

«Мы все выехали одновременно, и одни люди пытались создать пространство между собой и остальными, а другие начали их обгонять, не уважая джентльменское соглашение, – сказал Перес. – Это осложнило ситуацию. Я не смог собрать круг в решающий момент [из-за этого].

Некоторые люди уважают соглашение, но не все».

Перес остался недоволен нарушением договоренностей и призвал соперников обсудить ситуацию:

«Хаос начинается, когда люди обгоняют друг друга в конце круга. А мы же знаем, что должны ехать на своих позициях и поддерживать разрывы друг между другом. Но как будто в пробку попадаем и все становится только хуже. Так происходит уже пару лет.

Возможно, нам стоит обсудить это и стать более внимательными. В квалификации надо понимать, что так создаешь другим людям проблемы. Есть пилоты, которые все соблюдают и им можно доверять. Но другим – нет».

Отметим, что ранее в нарушении джентльменского соглашения неоднократно обвиняли Никиту Мазепина. Но после первого сегмента в Баку он заявил, что и топ-пилоты действуют также. Среди прочих нарушителей соглашения россиянин упомянул и самого Переса.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Предыдущая новость

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

19ч
2
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

2дн
3
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

16ч
4
Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

21ч
5
Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

2дн
Самое важное:
Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

1мин
Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

16ч
Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

17ч
Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

19ч
Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull
Формула 1

Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull

20ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
В Williams уход Расселла назвали большой потерей
Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Техника: Williams переделала машину для борьбы с ветром
Формула 1

Техника: Williams переделала машину для борьбы с ветром

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду Гран При Азербайджана
Формула 1

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Хилл: Хорнер и Марко замужем за Ферстаппеном
Формула 1

Хилл: Хорнер и Марко замужем за Ферстаппеном

Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет
Формула 1

Перес: В отличие от других, Ферстаппен выходных не берет

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда Гран При Азербайджана
Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

Ферстаппен решил остаться в Red Bull до конца карьеры
Формула 1

Ферстаппен решил остаться в Red Bull до конца карьеры

Самое читаемое Сегодня

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1 Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

В Williams уход Расселла назвали большой потерей
Формула 1 Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал
Формула 1 Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1 Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull
Формула 1 Формула 1

Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull

Самое важное:

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1 Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1 Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.