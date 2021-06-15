Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Серхио Перес выиграл Гран При Азербайджана при старте с шестой позиции. Его скорость по ходу уик-энда показывала, что он мог претендовать на более высокое место в квалификации. Однако в Q3 мексиканец не смог подготовить быстрый круг из-за обгонов со стороны соперников.

По неписанному соглашению между гонщиками, обгоны на установочных кругах запрещены и все должны удерживать текущие позиции на трассе. Но в Баку это правило мало кто соблюдал.

«Мы все выехали одновременно, и одни люди пытались создать пространство между собой и остальными, а другие начали их обгонять, не уважая джентльменское соглашение, – сказал Перес. – Это осложнило ситуацию. Я не смог собрать круг в решающий момент [из-за этого].

Некоторые люди уважают соглашение, но не все».

Перес остался недоволен нарушением договоренностей и призвал соперников обсудить ситуацию:

«Хаос начинается, когда люди обгоняют друг друга в конце круга. А мы же знаем, что должны ехать на своих позициях и поддерживать разрывы друг между другом. Но как будто в пробку попадаем и все становится только хуже. Так происходит уже пару лет.

Возможно, нам стоит обсудить это и стать более внимательными. В квалификации надо понимать, что так создаешь другим людям проблемы. Есть пилоты, которые все соблюдают и им можно доверять. Но другим – нет».

Отметим, что ранее в нарушении джентльменского соглашения неоднократно обвиняли Никиту Мазепина. Но после первого сегмента в Баку он заявил, что и топ-пилоты действуют также. Среди прочих нарушителей соглашения россиянин упомянул и самого Переса.