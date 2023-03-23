Предыдущая / В Mercedes раскрыли детали новой концепции шасси Следующая / Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
Формула 1 Новость

«Перес не уступит без боя». Хилл сделал смелый прогноз

Чемпион мира 1996 года предположил, что в нынешнем сезоне Ф1 мы увидим напряженное сражение между пилотами Red Bull

Филип Клерен
Автор:
Соавтор:
Эндрю ван Лёвен
, редактор (Австралия)
«Перес не уступит без боя». Хилл сделал смелый прогноз
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый чемпионат мира начался с двух дублей Red Bull. Но если в Бахрейне пилоты команды стартовали с первого ряда и в том же порядке Ферстаппен-Перес приехали к финишу, то в Джидде квалификационная поломка отбросила Макса на 15-ю позицию решетки.

Несмотря на это, голландец пробился через пелотон и завершил дистанцию в нескольких секундах позади своего партнера по команде. После обмена победами двух гонщиков разделяет в таблице чемпионата всего одно очко. 

Два последних года Перес оставался в Red Bull идеальным «подносчиком снарядов», работая на лидера. Лишь весной 2022-го ненадолго показалось, что новая техника позволит мексиканца бросить вызов напарнику. Но Макс быстро освоился с граунд-эффектом и вновь уехал от напарника. 

Несмотря на это, экс-пилот и эксперт Дэймон Хилл выразил мнение, что в сезоне-2023 болельщиков ждет упорное сражение между пилотами Red Bull.

«Чеко знает, кто ему противостоит, – сказал британец в интервью Motorsport.com. – Но он не уступит без боя. И это будет очень интересно. 

Думаю, главная проблема Переса в том, что Макс – это своего рода природная сила. Ему не составит труда оказать на команду необходимое давление, чтобы Чеко не оказался на пути его чемпионских амбиций. 

Но в интересах спорта Red Bull должна оставить Чеко все возможности для внутреннего равенства сил. При этом я не сомневаюсь, что в этом случае прессинг Ферстаппенов – включая и отца Йоса – на команду будет очень серьезным. 

Они начнут разговоры о том, что являются будущим Red Bull, а потому все в команде надо выстраивать вокруг них. Им хорошо известно, как использовать этот прием». 

Хилл продолжил: «Мы видели, как в Red Bull приходили молодые ребята и оказывались в ситуации, когда вокруг не на кото положиться. Они не выдерживали этот прессинг и уходили – вспомните [Пьера] Гасли и [Алекса] Элбона. 

Можно сказать, что даже Марк Уэббер и Даниэль Риккардо сталкивались с чем-то подобным. В Red Bull очень непростая рабочая атмосфера. Там никто не станет протягивать руку и говорить: "Не переживай, мы о тебе позаботимся".

Но у Чеко там уже появились свои люди. И мы посмотрим, как их сторона будет вести этот поединок. 

Чем бы все ни завершилось, Ферстаппены точно не станут мириться с нынешним положением. Вы сами видели Макса в Саудовской Аравии. Думаю, если сказать, что он надулся – это будет в самую точку. Он явно был недоволен тем, как все сложилось. Второе место ему категорически не понравилось».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

В Mercedes раскрыли детали новой концепции шасси

Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки «Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Дэймон Хилл Больше от
Дэймон Хилл
Williams раскрыла ливрею-2023. А вот какими ее машины были прежде

Williams раскрыла ливрею-2023. А вот какими ее машины были прежде

Формула 1

Williams раскрыла ливрею-2023. А вот какими ее машины были прежде Williams раскрыла ливрею-2023. А вот какими ее машины были прежде

Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу

Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

Формула 1

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull «Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса «Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes

Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes

Формула 1

Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes

Что мировые СМИ написали о Гран При Саудовской Аравии

Что мировые СМИ написали о Гран При Саудовской Аравии

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Что мировые СМИ написали о Гран При Саудовской Аравии Что мировые СМИ написали о Гран При Саудовской Аравии

Самое важное:

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

F1 Формула 1

Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1 Тост объявил, когда уйдет из Формулы 1

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

F1 Формула 1

Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость Вольф: Скопировать Red Bull? Да хоть SpaceX, лишь бы вернуть скорость

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

F1 Формула 1

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса «Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.