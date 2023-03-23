«Перес не уступит без боя». Хилл сделал смелый прогноз

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Новый чемпионат мира начался с двух дублей Red Bull. Но если в Бахрейне пилоты команды стартовали с первого ряда и в том же порядке Ферстаппен-Перес приехали к финишу, то в Джидде квалификационная поломка отбросила Макса на 15-ю позицию решетки.

Несмотря на это, голландец пробился через пелотон и завершил дистанцию в нескольких секундах позади своего партнера по команде. После обмена победами двух гонщиков разделяет в таблице чемпионата всего одно очко.

Два последних года Перес оставался в Red Bull идеальным «подносчиком снарядов», работая на лидера. Лишь весной 2022-го ненадолго показалось, что новая техника позволит мексиканца бросить вызов напарнику. Но Макс быстро освоился с граунд-эффектом и вновь уехал от напарника.

Несмотря на это, экс-пилот и эксперт Дэймон Хилл выразил мнение, что в сезоне-2023 болельщиков ждет упорное сражение между пилотами Red Bull.

«Чеко знает, кто ему противостоит, – сказал британец в интервью Motorsport.com. – Но он не уступит без боя. И это будет очень интересно.

Думаю, главная проблема Переса в том, что Макс – это своего рода природная сила. Ему не составит труда оказать на команду необходимое давление, чтобы Чеко не оказался на пути его чемпионских амбиций.

Но в интересах спорта Red Bull должна оставить Чеко все возможности для внутреннего равенства сил. При этом я не сомневаюсь, что в этом случае прессинг Ферстаппенов – включая и отца Йоса – на команду будет очень серьезным.

Они начнут разговоры о том, что являются будущим Red Bull, а потому все в команде надо выстраивать вокруг них. Им хорошо известно, как использовать этот прием».

Хилл продолжил: «Мы видели, как в Red Bull приходили молодые ребята и оказывались в ситуации, когда вокруг не на кото положиться. Они не выдерживали этот прессинг и уходили – вспомните [Пьера] Гасли и [Алекса] Элбона.

Можно сказать, что даже Марк Уэббер и Даниэль Риккардо сталкивались с чем-то подобным. В Red Bull очень непростая рабочая атмосфера. Там никто не станет протягивать руку и говорить: "Не переживай, мы о тебе позаботимся".

Но у Чеко там уже появились свои люди. И мы посмотрим, как их сторона будет вести этот поединок.

Чем бы все ни завершилось, Ферстаппены точно не станут мириться с нынешним положением. Вы сами видели Макса в Саудовской Аравии. Думаю, если сказать, что он надулся – это будет в самую точку. Он явно был недоволен тем, как все сложилось. Второе место ему категорически не понравилось».