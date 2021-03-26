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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Перес не сумел добиться от Red Bull квалификационного темпа

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам новобранца «Быков», он сумел раскрыть потенциал машины на длинных сериях, а вот с одним быстрым кругом все непросто

Перес не сумел добиться от Red Bull квалификационного темпа

Этой зимой Серхио Перес стал гонщиком Red Bull Racing – и смог провести на тестах всего полтора дня за рулем, чтобы найти общий язык с автомобилем RB16B. По итогам пятницы на Гран При Бахрейна мексиканец показал только десятое время, проиграв 0,65 секунды своему партнеру Максу Ферстаппену. 

Оценивая свой первый день в составе RBR, Перес признал, что пока адаптация далеко не закончена. Он понемногу обретает темп, но в квалификации едва ли сможет претендовать на хороший результат.

«Если суммировать, нам еще предстоит поработать над короткими сериями, – сказал он на медиа-сессии. – Я еще не чувствую единения с машиной на одном быстром круге. Мне приходится постоянно думать над тем, как и что происходит. Пока не выходит делать все естественно.

На длинных сериях мне гораздо комфортнее. Думаю, у нас есть темп, и это здорово. Но чистой скоростью еще надо заниматься, у нас есть возможность прибавить на мягкой резине».

Он добавил: «В целом машина едет очень здорово. У нас хороший темп, завтра в квалификации можно ждать плотной борьбы. Надо просто сделать все правильно, чтобы успешно начать сезон».

Ферстаппен, который стал быстрейшим в обеих тренировках, остался куда более доволен.

«Хороший день, – отметил голландец. – И хотя жара и ветер осложнили нам поиск идеального баланса для целого круга, я бы все равно назвал день позитивным. 

Безусловно, завтра надо прибавлять по части шин и баланса, к тому же, ветер обещают даже сильнее сегодняшнего. Это станет сложностью для всех. 

Я доволен стартом уик-энда, но завтра новый день. Посмотрим, получится ли у нас квалификация».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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