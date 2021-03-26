Перес не сумел добиться от Red Bull квалификационного темпа

Этой зимой Серхио Перес стал гонщиком Red Bull Racing – и смог провести на тестах всего полтора дня за рулем, чтобы найти общий язык с автомобилем RB16B. По итогам пятницы на Гран При Бахрейна мексиканец показал только десятое время, проиграв 0,65 секунды своему партнеру Максу Ферстаппену.

Оценивая свой первый день в составе RBR, Перес признал, что пока адаптация далеко не закончена. Он понемногу обретает темп, но в квалификации едва ли сможет претендовать на хороший результат.

«Если суммировать, нам еще предстоит поработать над короткими сериями, – сказал он на медиа-сессии. – Я еще не чувствую единения с машиной на одном быстром круге. Мне приходится постоянно думать над тем, как и что происходит. Пока не выходит делать все естественно.

На длинных сериях мне гораздо комфортнее. Думаю, у нас есть темп, и это здорово. Но чистой скоростью еще надо заниматься, у нас есть возможность прибавить на мягкой резине».

Он добавил: «В целом машина едет очень здорово. У нас хороший темп, завтра в квалификации можно ждать плотной борьбы. Надо просто сделать все правильно, чтобы успешно начать сезон».

Ферстаппен, который стал быстрейшим в обеих тренировках, остался куда более доволен.

«Хороший день, – отметил голландец. – И хотя жара и ветер осложнили нам поиск идеального баланса для целого круга, я бы все равно назвал день позитивным.

Безусловно, завтра надо прибавлять по части шин и баланса, к тому же, ветер обещают даже сильнее сегодняшнего. Это станет сложностью для всех.

Я доволен стартом уик-энда, но завтра новый день. Посмотрим, получится ли у нас квалификация».