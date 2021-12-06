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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Перес не стал винить Леклера в аварии

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, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull объяснил, что его столкновение в Джидде стало следствием неудачного стечения обстоятельств

Перес не стал винить Леклера в аварии

После восьми подряд финишей в десятке, и трех подиумов Серхио Перес не смог добраться до финиша на Гран При Саудовской Аравии. Он стартовал пятым, но потерял пару позиций из-за пит-стопа перед красными флагами – а затем на рестарте стал одним из участников большого столкновения. 

Мексиканец сражался за позицию с Шарлем Леклером из Ferrari в том месте, где трасса резко сужается. Монегаску не хватило места, он поддел машину Переса с боку. и ту развернуло поперек, что привело к цепочке столкновений. 

 

Примечательно, что за день до гонки Серхио говорил о «ненужной опасности» кольца в Джидде – и оказался одним из тех, кто подтвердил это собственным примером.

«Мне не повезло с красными флагами, из-за них я потерял пару позиций, – объяснил мексиканец репортерам. – Рестарт вышел хорошим, все складывалось успешно, но воспользоваться этим мне, к сожалению, не удалось.

Шарль находился в таком положении, когда ничего невозможно было сделать. А я не ожидал, что он там останется, так как места для него уже не было. И он просто задел мою заднюю шину».

Перес добавил, что Формуле 1 стоит задуматься об изменениях саудовской трассы: «Думаю, все будут рады обсудить этот вопрос – и пилоты, и FIA. Надо понять, что можно сделать и будет ли в этом смысл.

Можно лишь радоваться, что в гонке не случилось ничего серьезного. Я считаю, что безопасность должна быть главным приоритетом».  

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После схода в Джидде Серхио Перес потерял шансы опередить Валттери Боттаса в споре за третье место в личном зачете: между гонщиками уже 28 очков, тогда как в Абу-Даби можно будет отыграть только 26. Самого мексиканца, впрочем, тоже никто не догонит.

Дополнительная информация: Люк Смит

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