В преддверии каждого Гран При Формулы 1 все, кому предстоит работать в паддоке, сдают обязательную пробу на коронавирус. Два первых уик-энда в Шпильберге не принесли положительных результатов, а в Венгрии двоих сотрудников команд пришлось изолировать в первый же день этапа.

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В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг. Как пояснил представитель команды, его проба дала «не очевидный результат».

Это не значит, что у мексиканца вирус, однако теперь в соответствии с действующим регламентом медики должны провести повторную проверку, чтобы снять сомнения. Пока Серхио находится в отеле в режиме самоизоляции.

По контракту с Mercedes в случае проблем у кого-то из пилотов Racing Point его должен заменить гонщик, названный штутгартским концерном. Если Перес в итоге не сможет выступить в Гран При, его заменит либо Стоффель Вандорн, либо Эстебан Гутьеррес. Первый не садился за руль машин Ф1 с 2018 года, второй и вовсе с 2016-го.

Дополнительная информация: Адам Купер