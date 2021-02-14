«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
291 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
300 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

Поделились
Комментарии
«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull
Автор:
, редактор

Дорнбос ждет от Чеко попыток навязать борьбу Ферстаппену

В 2021 году Серхио Перес будет выступать за Red Bull. Многие считают, что мексиканца наняли на роль явного второго номера при Максе Ферстаппене. Однако экс-пилот Ф1 Роберт Дорнбос уверен, что Перес не смирится с таким положением.

«Он никогда не признает себя вторым номером и, по-моему, это хорошо, – сказал Дорнбос голландской редакции Motorsport.com. – Спортсмен должен быть эгоистичен, чтобы достигать максимума. Ты всегда должен считать себя лучшим. Редко кто-то подписывает контракт, чтобы быть вторым номером, как Рубенс Баррикелло в Ferrari.

Но что бы ни писали на бумаге, вопрос в том, что мы увидим на трассе. Если Перес с Ферстаппеном оба проведут два-три сильных Гран При на старте сезона, то Red Bull последней захочет делить их на первый и второй номера. В команде только поддержат выход таланта на свой пик, пилотам позволят бороться, но без контактов, конечно».

Дорнбос отметил, что многого ждет от Переса в новой команде:

«Не говорю, что он сразу будет невероятно быстр, да и квалификации не сильная его сторона. Но за десять лет в разных командах он научился выходить на пик по воскресеньям. И это то, чего в Red Bull ждали, чтобы играть с Mercedes, а не быть игрушкой в их руках.

С другой стороны, Пересу может быть сложно контролировать болид Red Bull, как было с его предшественниками. Однако опыт должен позволить ему быстро адаптировать машину под себя. Так что у меня большие ожидания».

Читайте также:

Audi опровергла договоренность с Red Bull

Предыдущая новость

Audi опровергла договоренность с Red Bull
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

На видео запуска мотора Ferrari SF21 нашли интересную новинку

21ч
2
Формула 1

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне

3
Формула 1

Haas: Реста будет готовить болид-2022

4
Формула 1

Audi опровергла договоренность с Red Bull

5
Формула 1

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее. Часть 2

19ч
Самое важное:
«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull
Формула 1

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

25мин
Audi опровергла договоренность с Red Bull
Формула 1

Audi опровергла договоренность с Red Bull

Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы
Формула 1

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне
Формула 1

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Audi опровергла договоренность с Red Bull
Формула 1 / Новость

Audi опровергла договоренность с Red Bull

Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1 / Новость

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы
Формула 1 / Новость

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

More from
Серхио Перес
Вольф: С Пересом Red Bull станет сильнее
Формула 1 / Новость

Вольф: С Пересом Red Bull станет сильнее

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Формула 1 / Новость

Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren
Формула 1 / Новость

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

More from
Red Bull Racing
Останется ли Ферстаппен в Red Bull? Все решит сезон-2021
Формула 1 / Новость

Останется ли Ферстаппен в Red Bull? Все решит сезон-2021

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы
Формула 1 / Новость

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Самое читаемое Сегодня

На видео запуска мотора Ferrari SF21 нашли интересную новинку
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

На видео запуска мотора Ferrari SF21 нашли интересную новинку

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне

Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Audi опровергла договоренность с Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Audi опровергла договоренность с Red Bull

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее. Часть 2
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее. Часть 2

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия

Самое важное:

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

Audi опровергла договоренность с Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Audi опровергла договоренность с Red Bull

Haas: Реста будет готовить болид-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Haas: Реста будет готовить болид-2022

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.