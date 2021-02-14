«Перес не признает себя №2». Экс-пилот Ф1 верит в борьбу в Red Bull

В 2021 году Серхио Перес будет выступать за Red Bull. Многие считают, что мексиканца наняли на роль явного второго номера при Максе Ферстаппене. Однако экс-пилот Ф1 Роберт Дорнбос уверен, что Перес не смирится с таким положением.

«Он никогда не признает себя вторым номером и, по-моему, это хорошо, – сказал Дорнбос голландской редакции Motorsport.com. – Спортсмен должен быть эгоистичен, чтобы достигать максимума. Ты всегда должен считать себя лучшим. Редко кто-то подписывает контракт, чтобы быть вторым номером, как Рубенс Баррикелло в Ferrari.

Но что бы ни писали на бумаге, вопрос в том, что мы увидим на трассе. Если Перес с Ферстаппеном оба проведут два-три сильных Гран При на старте сезона, то Red Bull последней захочет делить их на первый и второй номера. В команде только поддержат выход таланта на свой пик, пилотам позволят бороться, но без контактов, конечно».

Дорнбос отметил, что многого ждет от Переса в новой команде:

«Не говорю, что он сразу будет невероятно быстр, да и квалификации не сильная его сторона. Но за десять лет в разных командах он научился выходить на пик по воскресеньям. И это то, чего в Red Bull ждали, чтобы играть с Mercedes, а не быть игрушкой в их руках.

С другой стороны, Пересу может быть сложно контролировать болид Red Bull, как было с его предшественниками. Однако опыт должен позволить ему быстро адаптировать машину под себя. Так что у меня большие ожидания».