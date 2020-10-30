Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

Серхио Перес потерял место в Racing Point, несмотря на трехлетний контракт. На данный момент у мексиканца нет команды на 2021 год, но по слухам, он может оказаться в Red Bull.

Австрийская команда не спешит решать, кто будет напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне, считая, что у Переса и другого кандидата – Нико Хюлькенберга – все равно нет других вариантов. Однако сам Серхио не собирается ждать слишком долго.

«Тут тонкая грань, – сказал Перес. – Где-то ты можешь рискнуть и подождать. Но сезон подходит к концу, и как командам, так и пилотам важно знать, что будет дальше. Я рассматриваю все варианты и ждать слишком долго уже не могу».

По слухам, переговоры представителей Переса с Red Bull уже начались. Гонщик на вопрос об этом ответил обтекаемо: «Я бы не списывал этот вариант. Пока они не подтвердили состав, такой вариант есть. Как и в случае с любой командой, чей состав не подтвержден. Время уходит, и в Ф1 остается все меньше вариантов».