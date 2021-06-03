Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull

Серхио Перес дважды попадал на подиум Гран При Азербайджана, выступая за команду-середняка. В этом году он впервые приедет в Баку за рулем топ-болида, но уверяет, что его подход от этого не изменится.

«Мы здесь для того, чтобы по-максимуму использовать свой потенциал, – сказал Перес. – И потенциал машины. Если твоя машина способна выиграть гонку, то доволен ты можешь быть только победой. Став вторым ты весь потенциал не реализуешь».

За пять гонок в Red Bull Перес еще не завоевал ни одного подиума, а его лучшим результатом в этом сезоне являются два четвертых места.