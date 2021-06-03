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Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull
Автор: Иван Матушкин , редактор
Чеко – один из самых успешных пилотов на азербайджанской трассе
Серхио Перес дважды попадал на подиум Гран При Азербайджана, выступая за команду-середняка. В этом году он впервые приедет в Баку за рулем топ-болида, но уверяет, что его подход от этого не изменится.
«Мы здесь для того, чтобы по-максимуму использовать свой потенциал, – сказал Перес. – И потенциал машины. Если твоя машина способна выиграть гонку, то доволен ты можешь быть только победой. Став вторым ты весь потенциал не реализуешь».
За пять гонок в Red Bull Перес еще не завоевал ни одного подиума, а его лучшим результатом в этом сезоне являются два четвертых места.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Серхио Перес
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull
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