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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull

Автор:
, редактор

Чеко – один из самых успешных пилотов на азербайджанской трассе

Перес не изменит свой подход в Баку из-за Red Bull

Серхио Перес дважды попадал на подиум Гран При Азербайджана, выступая за команду-середняка. В этом году он впервые приедет в Баку за рулем топ-болида, но уверяет, что его подход от этого не изменится.

«Мы здесь для того, чтобы по-максимуму использовать свой потенциал, – сказал Перес. – И потенциал машины. Если твоя машина способна выиграть гонку, то доволен ты можешь быть только победой. Став вторым ты весь потенциал не реализуешь».

За пять гонок в Red Bull Перес еще не завоевал ни одного подиума, а его лучшим результатом в этом сезоне являются два четвертых места. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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