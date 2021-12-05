Перес назвал трассу в Джидде «бессмысленно опасной»

Трасса в Джидде, где в эти выходные проходит Гран При Саудовской Аравии, по средней скорости оказалась в числе лидеров среди треков, принимающих этапы Формулы 1.

Средняя скорость на круге, который принес Льюису Хэмилтону победу в квалификации, составила 253 км/ч. Это меньше, чем в Монце, где в этом году Валттери Боттас в квалификации проехал круг со средней скоростью в 263 км/ч. Но больше, чем в Спа, где год назад (в этом сезоне квалификация проходила на мокрой трассе) Хэмилтон взял поул с помощью круга, средняя скорость на котором составила 249 км/ч.

Сочетание высоких скоростей с близостью отбойников и плохо просматривающимися поворотами вызвало беспокойство у некоторых пилотов. Среди которых, в частности, оказался Серхио Перес.

«Тут много прямых – но рано или поздно приходится поворачивать. И делать это приходится в слепых поворотах – постоянно надеясь, что там ничего перед тобой не произошло, – заявил мексиканец, общаясь с прессой вечером в субботу. – Можно сказать, что эта трасса опасна – причем эта опасность ничем не обусловлена. Она бессмысленно опасна.

При скоростях, которые развивают наши машины, при небольших отрывах, с которыми они могут двигаться по трассе, нет особого смысла строить трассу, которая была бы так опасна.

Да, эта трасса своеобразна, у нее есть определенный характер – и все же стоит обстоятельно поговорить обо всем после завершения уик-энда. Я обсуждал это с другими пилотами – и у всех примерно те же самые мысли. Если здесь что-то пойдет не так, возникнет риску по-настоящему серьезной аварии».

Напомним, что городская трасса в Джидде позиционируется как временное решение – и со временем Гран При Саудовской Аравии должен переехать на строящийся автодром неподалеку от города Киддия. Однако сроки завершения этого строительства постепенно сдвигаются: если два года назад речь шла об открытии новой трассы в 2022 году, сейчас реальным сроком называется уже 2024 год.