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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Перес назвал свой второй пит-стоп бессмысленной ошибкой

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Перес назвал свой второй пит-стоп бессмысленной ошибкой
Автор:
, Редактор

По словам мексиканского пилота, Racing Point подарила подиум Риккардо

Серхио Перес претендовал на подиум в Имоле, но финишировал только шестым. Это произошло после того, как за несколько кругов до финиша из-за прокола сошел Макс Ферстаппен и на трассу выехал автомобиль безопасности.

Из-за схода Ферстаппена Перес автоматически оказался на третьей позиции, однако в этот момент команда зазвала его в боксы, откуда он вернулся на свежих шинах на шестое место.

Перес не смог воспользоваться преимуществом в шинах при рестарте и финишировал также шестым. После гонки он признал, что считает тот пит-стоп ошибкой.

«Думаю, это был бессмысленный пит-стоп, – сказал Перес. – Меня слишком поздно позвали в боксы. Но всегда легко судить после гонки, а не по ходу. Задним умом понимаешь, что это была ошибка. Я еще не успел обсудить произошедшее с командой. Думаю, на то, чтобы провести пит-стоп были свои причины.

Здесь очень сложно обгонять. Просто тяжелый выдался день. У меня был подиум в кармане. С этим трудно смириться. Но думаю, в команде расстроены не меньше моего.

Поначалу все было отлично. У нас была правильная стратегия, мы отлично выбрали время для первого пит-стопа. Но в итоге результат огорчает. Не только упущенный подиум, но потеря позиций в командном зачете. Фактически, мы подарили подиум Риккардо».

После Гран При Эмилии-Романьи, Racing Point опустилась с четвертого на пятое место в командном зачете.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Серхио Перес
Автор Сергей Иванов

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