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Перес назвал шуткой подход Ф1 к границам трассы на Гран При Катара

После неудачи в Катаре пилот Red Bull объяснил, что из кокпита ему плохо видно расположение белых линий

Адам Купер
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

Из-за опасений за безопасность FIA и организаторы Гран При Катара приняли решение прямо по ходу уик-энда перенести белую линию, означающую край трассы, на 80 см внутрь в районе 12-го и 13-го поворотов. 

Для Серхио Переса воскресная гонка прошла под знаком проблем – после аварии в спринте мексиканец стартовал с пит-лейна, после чего получил по ходу дистанции сразу три штрафа за несоблюдение белых линий (хотя нарушения он допускал не только там, где произошли изменения). 

В какой-то момент Перес смог подняться до третьей позиции, но в итоговом протоколе занял только десятую строчку. По его словам, оставаться в пределах трассы в этот раз ему было особенно сложно. 

«Было невозможно что-то увидеть, – сказал он. – Я оставлял такой огромный запас, терял из-за этого в скорости – и все равно оказывался за линией. 

Наверное, кому-то из гонщиков было просто отслеживать этот момент, но у меня возникали серьезные сложности. Видимо, я недостаточно хорошо справился с этой работой. 

Но, думаю, то, что получилось в этот раз с границами трассы – просто какая-то шутка. Прежде всего, очень плохо, что решение появилось в самый последний момент. А затем они все равно начали раздавать штрафы».

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Фото: Red Bull Content Pool

Он добавил: «Как вы наверняка можете себе представить, я далеко не в восторге. День вышел очень долгим, и я раздосадован тем, что подвел команду. 

Весь уик-энд вышел скверным, считая и субботнюю аварию. А в главной гонке все сложилось даже хуже.

Тут есть очень много вопросов, которые требуют ответа. К следующим гонкам нужно привести все в порядок».

Мексиканец отметил, что намерен удержать второе место в общем зачете чемпионата, где сейчас опережает Льюиса Хэмилтона на 30 очков: «Это первостепенная цель. Несколько последних Гран При сложились для меня скверно, но как только мы это исправим, я обрету прежнюю форму». 

Из-за старта с пит-лейна Пересу поставили в Катаре новую силовую установку – это может помочь гонщику избежать штрафов в оставшихся Гран При и даст ему некоторое преимущество над соперниками. 

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