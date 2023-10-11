Перес назвал шуткой подход Ф1 к границам трассы на Гран При Катара
После неудачи в Катаре пилот Red Bull объяснил, что из кокпита ему плохо видно расположение белых линий
Из-за опасений за безопасность FIA и организаторы Гран При Катара приняли решение прямо по ходу уик-энда перенести белую линию, означающую край трассы, на 80 см внутрь в районе 12-го и 13-го поворотов.
Для Серхио Переса воскресная гонка прошла под знаком проблем – после аварии в спринте мексиканец стартовал с пит-лейна, после чего получил по ходу дистанции сразу три штрафа за несоблюдение белых линий (хотя нарушения он допускал не только там, где произошли изменения).
В какой-то момент Перес смог подняться до третьей позиции, но в итоговом протоколе занял только десятую строчку. По его словам, оставаться в пределах трассы в этот раз ему было особенно сложно.
«Было невозможно что-то увидеть, – сказал он. – Я оставлял такой огромный запас, терял из-за этого в скорости – и все равно оказывался за линией.
Наверное, кому-то из гонщиков было просто отслеживать этот момент, но у меня возникали серьезные сложности. Видимо, я недостаточно хорошо справился с этой работой.
Но, думаю, то, что получилось в этот раз с границами трассы – просто какая-то шутка. Прежде всего, очень плохо, что решение появилось в самый последний момент. А затем они все равно начали раздавать штрафы».
Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
Он добавил: «Как вы наверняка можете себе представить, я далеко не в восторге. День вышел очень долгим, и я раздосадован тем, что подвел команду.
Весь уик-энд вышел скверным, считая и субботнюю аварию. А в главной гонке все сложилось даже хуже.
Тут есть очень много вопросов, которые требуют ответа. К следующим гонкам нужно привести все в порядок».
Мексиканец отметил, что намерен удержать второе место в общем зачете чемпионата, где сейчас опережает Льюиса Хэмилтона на 30 очков: «Это первостепенная цель. Несколько последних Гран При сложились для меня скверно, но как только мы это исправим, я обрету прежнюю форму».
Из-за старта с пит-лейна Пересу поставили в Катаре новую силовую установку – это может помочь гонщику избежать штрафов в оставшихся Гран При и даст ему некоторое преимущество над соперниками.
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