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Перес назвал штраф «очень плохой шуткой». FIA вызвала его на разбор

Мексиканскому гонщику не понравилось назначенное ему наказание, а в коллегии спортивных комиссаров не оценили высказывания гонщика Red Bull

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес стартовал в Гран При Абу-Даби с девятой позиции и смог финишировать вторым. Однако еще до клетчатого флага гонщику назначили пятисекундный штраф – его признали виновником столкновения с Ландо Норрисом в «эске» на 47-м круге.   

Потому в итоговом протоколе мексиканец оказался только четвертым – несмотря на помощь со стороны Шарля Леклера, ему так и не удалось оторваться на пять секунд от Джорджа Расселла.  

На круге почета Перес сказал по радио: «Судьи что, шутят? Я просто не могу поверить в это. Они весь год работали очень плохо, но это просто какая-то насмешка. Просто насмешка».

Вскоре после этого Серхио вызвали на разбор с представителями FIA – в его действиях нашли признаки нарушения Международного спортивного кодекса. 

Там есть запрет на «любые неправомерные действия по отношению к обладателям лицензий, официальным лицам, должностным лицам или сотрудникам FIA, сотрудникам организатора или промоутера».

Дополнение: по результатам разбора Пересу назначили «формальное предупреждение» после «искренних извинений» гонщика.

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Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Серхио Перес, Red Bull RB19

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