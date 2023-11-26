Перес назвал штраф «очень плохой шуткой». FIA вызвала его на разбор

Серхио Перес стартовал в Гран При Абу-Даби с девятой позиции и смог финишировать вторым. Однако еще до клетчатого флага гонщику назначили пятисекундный штраф – его признали виновником столкновения с Ландо Норрисом в «эске» на 47-м круге.

Потому в итоговом протоколе мексиканец оказался только четвертым – несмотря на помощь со стороны Шарля Леклера, ему так и не удалось оторваться на пять секунд от Джорджа Расселла.

На круге почета Перес сказал по радио: «Судьи что, шутят? Я просто не могу поверить в это. Они весь год работали очень плохо, но это просто какая-то насмешка. Просто насмешка».

Вскоре после этого Серхио вызвали на разбор с представителями FIA – в его действиях нашли признаки нарушения Международного спортивного кодекса.

Там есть запрет на «любые неправомерные действия по отношению к обладателям лицензий, официальным лицам, должностным лицам или сотрудникам FIA, сотрудникам организатора или промоутера».

Дополнение: по результатам разбора Пересу назначили «формальное предупреждение» после «искренних извинений» гонщика.