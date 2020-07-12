Перес назвал шестое место большой удачей
Пилот Racing Point признал свою вину в инциденте с Элбоном
Серхио Перес стартовал в Гран При Штирии с 17-го места. По ходу гонки мексиканец сумел прорваться на пятую позицию. Он также претендовал на авторство лучшего круга в гонке, однако последний достался Карлосу Сайнсу.
На последних кругах Перес боролся с Алексом Элбоном за четвертую строчку. Дело дошло до контакта, в результате которого переднее крыло Racing Point оказалось сломано. Перес потерял темп и в последнем повороте пропустил вперед Ландо Норриса, однако сумел финишировать в 66 тысячных впереди своего напарника Лэнса Стролла.
После финиша Перес признал, что в инциденте с Элбоном он сам допустил ошибку. «У нас была очень быстрая машина, отличная стратегия, мне остается только поблагодарить команду, – сказал Перес в интервью Sky F1. – Я прорвался на пятую позицию, и мне, собственно, ничего не оставалось кроме как атаковать Элбона.
К сожалению, я сам перестарался. На выходе из поворота допустил снос передних колес, после чего машина уже не слушалась руля.
Я соскользнул в Элбона. Так что мне очень повезло, что повреждения моего болида не оказались еще сильнее и я потерял всего одну позицию. Алекс на самом деле был очень быстр на шинах Medium и обогнать его было непросто».
Читайте также:
Предыдущая новость
Ферстаппен: Мы недостаточно быстры, но было весело
Следующая новость
«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Сергей Иванов