Перес назвал шестое место большой удачей

Серхио Перес стартовал в Гран При Штирии с 17-го места. По ходу гонки мексиканец сумел прорваться на пятую позицию. Он также претендовал на авторство лучшего круга в гонке, однако последний достался Карлосу Сайнсу.

На последних кругах Перес боролся с Алексом Элбоном за четвертую строчку. Дело дошло до контакта, в результате которого переднее крыло Racing Point оказалось сломано. Перес потерял темп и в последнем повороте пропустил вперед Ландо Норриса, однако сумел финишировать в 66 тысячных впереди своего напарника Лэнса Стролла.

После финиша Перес признал, что в инциденте с Элбоном он сам допустил ошибку. «У нас была очень быстрая машина, отличная стратегия, мне остается только поблагодарить команду, – сказал Перес в интервью Sky F1. – Я прорвался на пятую позицию, и мне, собственно, ничего не оставалось кроме как атаковать Элбона.

К сожалению, я сам перестарался. На выходе из поворота допустил снос передних колес, после чего машина уже не слушалась руля.

Я соскользнул в Элбона. Так что мне очень повезло, что повреждения моего болида не оказались еще сильнее и я потерял всего одну позицию. Алекс на самом деле был очень быстр на шинах Medium и обогнать его было непросто».