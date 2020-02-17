Перес назвал сезон-2020 своим лучшим шансом за много лет

Чемпионат Формулы 1 2020 года станет для Переса лучшим шансом добиться успеха в гонках. Такую мысль высказал сам мексиканский гонщик на презентации новой расцветки Racing Point.

«Команда еще никогда не была в таком положении как сейчас, – заявил Перес. – Сейчас наилучшая база [для достижения результатов] за много лет. А новая машина – это результат многолетних усилий, всех этих финансовых проблем и неопределенности, которая сопровождала команду в прошлом. Я действительно считаю, что новая машина позволит нам сделать следующий шаг».

На вопрос о том, вызвана ли его уверенность масштабными инвестициями, которые в команду сделал новый владелец, Перес ответил положительно: «Теперь каждый сосредоточен на своей работе. Прежде людям приходилось, по сути, совмещать несколько должностей. Теперь у каждого собственная зона ответственности. Это станет гигантским отличием в новом сезоне».

«Предстоящий сезон станет для меня десятым в Формуле 1 – и я бы хотел, чтобы он стал моим лучшим сезоном», – резюмировал Перес. За девять прошедших лет в чемпионате мира наивысшим достижением мексиканца стала седьмая позиция в общем зачете. Такого результата Серхио добивался дважды: в 2016 и 2017 году.

Новая машина Racing Point впервые выедет на трассу на тестах в Барселоне 19 февраля. Первым за руль сядет Перес. Мексиканец проведет в автомобиле утреннюю часть заездов; во второй половине дня его заменит Лэнс Стролл.

Как выглядит гоночный автомобиль Racing Point для сезона-2020: