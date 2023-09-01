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Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию

Даже ошибка в Параболике не смогла испортить настроение Серхио в первый день Гран При Италии

Филип Клерен
Автор:
Серхио Перес, Red Bull Racing

За десять минут до завершения второй тренировки в пригороде Милана Серхио Перес слишком широко направил машину на выходе из финального виража, зацепил гравий, закрутился и ударился задним крылом о барьер. Повреждения машины оказались незначительными, но выбраться из зоны безопасности мексиканцу не удалось. 

Несмотря на то, что в протоколе он остался только третьим, гонщик позитивно оценил итоги дня. 

«На выходе из поворота возникла избыточная поворачиваемость, которую я попытался скорректировать, – рассказал он репортерам. – Мне казалось, что все под контролем, но все же я зацепил краешек гравия, и игра была окончена. 

Впрочем, повреждения не выглядят такими уж страшными. Да и [времени] мы потеряли не так много. Так, несколько кругов в самом конце, ничего особенно важного».

Говоря о темпе Red Bull, пилот добавил: «Самое главное – машина отлично едет. И очень мне нравится. Думаю, мы сможем сильно продолжить уик-энд. Я бы назвал эту пятницу хорошей – даже лучшей для нас за довольно долгое время.

Думаю, мы сумеем продвинуться еще дальше вперед и показать себя завтра и в воскресенье».

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В отличие от мексиканца, который уступил лучшему времени дня 0,185 секунд, лидер сезона Макс Ферстаппен не смог продемонстрировать свою скорость из-за трафика на втором секторе быстрого круга. 

Без пяти минут трехкратный чемпион отстал от лучшего результата Карлоса Сайнса на 0,276 и занял пятое место. 

«У нас [с Пересом] были разные настройки крыльев, так что теперь нужно проанализировать различия в данных, – объяснил голландец. – Хотя в Монце это не самая простая задача. 

Да и сам я мог проехать получше. Пока мы еще ищем тонкие настройки как для медленных, так и для быстрых участков. Впрочем, не сомневаюсь, что с этой работой удастся справиться. 

Из-за того, что вторая тренировка несколько раз прерывалась, мы не сделали всего, что хотели. Так что надо будет еще поработать. На быстрой попытке меня заблокировали, а на длинной серии не удалось проехать достаточного количества кругов. Так что у нас остались определенные вопросы. 

Думаю, нам по силам справиться лучше, но и сейчас ситуация вовсе не катастрофичная».

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