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Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

По словам мексиканца из Red Bull, он недостаточно хорошо подготовил свою резину к старту гонки, что и привело к самым печальным последствиям

Александр Кабановский
Автор:
Серхио перес, Red Bull RB19

Серхио Перес стартовал на «Сузуке» пятым – и с учетом скорости Red Bull имел отличные шансы побороться за подиум. Однако гонщику не удалось хорошо начать движение с решетки – соперники разогнались лучше, из-за чего мексиканец оказался зажат между Ferrari Карлоса Сайнса и Mercedes Льюиса Хэмилтона. 

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Гонщику не удалось избежать контакта с последним, что стало источником дальнейших проблем. Пересу потребовался ремонт, но при заезде на пит-лейн Серхио обогнал одного из соперников в режиме машины безопасности и получил штраф. 

Затем, прорываясь из задних рядов, он допустил контакт с Кевином Магнуссеном и был наказан вторично. В итоге Red Bull предпочла вовсе снять машину с гонки, так как полученные повреждения сказались на темпе. 

«Сложности начались с самого старта, – рассказал Серхио в интервью FOX Sports México. – Едва отпустив сцепление, я ощутил пробуксовку. Все дело в том, что шины были слишком холодными, и мне не хватало зацепа. 

Затем Сайнс и Хэмилтон зажали меня перед первым поворотом. Я был между ними и просто оказался пассажиром, не имея возможности как-то избежать контакта».

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Он продолжил: «Машина уже тогда получила повреждения, именно поэтому мне было так сложно преследовать Магнуссена в быстрых поворотах. Все, что мне оставалось – пробовать атаковать его в медленных. Он знал об этом и закрывал траекторию. 

В какой-то момент у меня просто не осталось свободного пространства, и наши машины ударились. Это была полностью моя ошибка».  

Чтобы штраф, назначенный Пересу за эту аварию, не перенесли на следующий этап в Катаре, Red Bull решила вернуть Переса в кокпит после схода – тот выехал на трассу, отбыл наказание и сошел уже окончательно. «Никаких других причин возвращаться не было», – сказал пилот, которому явно не хотелось рассуждать на эту тему. 

Победа Макса Ферстаппена даже без помощи Переса сделала «Быков» обладателями Кубка конструкторов 2023 года. «Хороший день для команды, но плохой для меня», – резюмировал Серхио, для которого сход стал первым в нынешнем чемпионате. 

Преимущество мексиканца над Льюисом Хэмилтоном в общем зачете тем временем сократилось до 33 очков. 

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