Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере
Пилот Red Bull рассказал о том, какими трудными были для него последние круги
Серхио Перес одержал в Сингапуре свою четвертую победу в карьере и вторую в этом сезоне. Почти всю гонку он провел с небольшим отрывом от Шарля Леклера, но увеличил его до 7,5 секунд на последних кругах, когда узнал, что ему грозит штраф за несоблюдение дистанции позади машины безопасности.
Выйдя из болида, Перес присел, прислонившись к боксу и вылил себе на голову бутылку с водой. Только после этого он смог подняться и дать первое интервью.
«Я согласен с тем, что это, похоже, моя лучшая гонка, – заявил Перес. – Я мог контролировать ее ход на протяжении всей дистанции, отбиваться от атак Шарля Леклера. Самыми сложными были последние круги, когда мне сказали гнать на полную и создать отрыв. Я полностью сосредоточился на пилотировании и не обращал внимания ни на что другое. Только выйдя из болида, я почувствовал, насколько тяжело это далось мне физически.
Я думаю, это даже неплохо, что своей победой я сохранил интригу в чемпионате и не помог Максу Ферстаппену досрочно выиграть титул. Пусть он сделает это в Японии, ребята из Honda порадуются.
Что касается расследования в отношении меня, то я знаю о нем, но не могу сказать ничего по сути. Я не помню, чтобы допускал какое-либо нарушение, мне кажется, ничего подобного не было, больше мне сейчас сказать нечего».
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