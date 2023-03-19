Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год

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Серхио Перес стал победителем второго этапа нового сезона Ф1 в Саудовской Аравии. Он стартовал в гонке с поула, и хотя пропустил в первом повороте Фернандо Алонсо, через три круга вернул лидерство и больше не уступал его до финиша.

После завершения дистанции гонщик вспомнил, как в 2022-м тоже стартовал в Джидде первым, но тогда выезд машины безопасности сыграл против него, отбросив назад.

«Гонка оказалась сложнее, чем я ожидал, – признался Перес в интервью после финиша. – Мы хорошо справлялись на первом отрезке, но потом выехала машина безопасности, чтобы попытаться вновь оставить меня без победы в Джидде.

Но в этот раз не вышло. Я должен был выиграть еще в прошлый раз, но только теперь наконец-то получил свою победу.

А команда отработала просто отлично. В этот раз у нас были серьезные механические проблемы по ходу уик-энда, но парни справились, чему я очень рад. Теперь пришло время отпраздновать успех».

На вопрос о проигранном старте Серхио ответил: «Да, тут надо будет поработать и кое-что скорректировать. Думаю, мы займемся тем, чтобы в дальнейшем стартовать лучше».