Перес назвал обгон Норриса, который не попал на ТВ, лучшим в своей карьере

Серхио Перес стартовал на «Яс-Марине» десятым и ближе к середине гонки благодаря тактике с очень поздним пит-стопом вышел на седьмое место. После смены шин мексиканец оказался восьмым, а на последнем круге опередил Ландо Норриса, став на финише лучшим в средней группе пелотона.

«Начало гонки было довольно грязным, – сказал Перес, выбравшись из кокпита. – Я получил сильный удар от [Пьера] Гасли, из-за чего потерял позицию относительно Магнуссена, а затем DRS не работала, и я большую часть гонки провел позади Кевина.

Потом нужно было набраться терпения, чтобы поднажать, когда нужно. Думаю, мы провели грамотную гонку, атаковали, когда требовалось. Последняя атака на Ландо стала одной из лучших в моей карьере!

В 11-м повороте он нырнул внутрь, а я был снаружи – мне понравилась борьба, потому что он очень молод и агрессивен, но честен. Здорово сражаться с такими пилотами, как он, поскольку знаешь, что вы будете очень близко друг к другу, но до контакта не дойдет. Мы классно погонялись на последнем круге».

Когда Пересу сказали, что этот эпизод не попал в трансляцию, он ответил: «Да, я не знаю, что в тот момент было у лидеров, но в середине пелотона было очень много борьбы. Обидно, что они не показывают середняков, где веселее всего».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл