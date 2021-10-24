Перес назвал гонку в Остине сложнейшей в жизни

Гран При США проходил в Остине в 30-градусную жару. Пока Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон в напряженной дуэли оспаривали победу, третьим держался Серхио Перес.

Пилот Red Bull на протяжении всех 56 кругов не участвовал в борьбе с соперниками – два лидера были далеко впереди, а все остальные не могли догнать его.

Однако после финиша Перес назвал американскую гонку сложнейшей в своей долгой карьере. Дело в том, что почти сразу после старта у него вышла из строя система подачи в шлем питьевой воды.

«Мне было очень сложно, – признался гонщик в интервью. – С первого круга я ехал без воды. Вообще не мог пить. Поначалу все было терпимо, но примерно с середины второго отрезка дела пошли хуже. Я чувствовал, что в буквальном смысле слова теряю силы.

Думаю, в физическом плане эта гонка стала самой сложной за всю мою карьеру».

После Остина, где он поднялся на подиум в четвертый раз в сезоне, Перес вышел на четвертое место в общем зачете, опередив Ландо Норриса из McLaren.