Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

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Серхио Перес закончил зимние тесты Ф1 с лучшим временем, опередив соперников на трассе в Сахире. Результат гонщика оказался даже лучше, чем поул Шарля Леклера на прошлогоднем Гран При.

После завершения субботней программе Переса попросили подвести итоге всей сессии и рассказать, что было для Red Bull сложнее всего по ходу трех прошедших дней.

«Пришлось напряженно поработать, – ответил Серхио. – Тесты короткие, потому важно было выжать из них максимум. И у нас все получилось. Думаю, мы смогли хорошо разобраться с особенностями машины.

Понятно, что вести такую работу в Бахрейне всегда сложно. Трасса здесь меняется почти каждый раз, когда выезжаешь из гаража. Асфальт кочковатых. Так что для тестов она не особенно подходит. Но, думаю, мы сделали максимум возможного.

Наша программа состояла в анализе различных настроек и работы шин. И мы довольны тем, что получилось».

Мексиканец добавил, что они с Максом Ферстаппеном сошлись во мнении о новой машине RB19.

«Команда очень здорово поработала этой зимой, – отметил Перес. – Мы получили хорошую базовую машину, с которой можно работать дальше. Реальную силу мы поймем только через неделю, пока полную картину еще не видно».

Серхио спросили, какие минимальные цели ставят в Red Bull на Гран При Бахрейна.

«Мы хотим биться среди лидеров, – ответил гонщик. – Это будет важный уик-энд, условия будут такими же, как в конце тестового дня. Будет очень здорово начать сезон сильнее, чем год назад».

В 2022-м Ферстаппен и Перес занимали незадолго до финиша в Сахире второе и четвертое места, но не смогли закончить дистанцию из-за поломок в топливной системе.

Дополнительная информация: Филип Клерен