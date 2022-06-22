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Формула 1 Новость

Перес назвал Макса лучшим гонщиком в истории Ф1

Мексиканец соперничал на трассах с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном, но 14 их титулов не убедили гонщика

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Перес назвал Макса лучшим гонщиком в истории Ф1
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Недавняя победа в Канаде стала для Макса Ферстаппена 26-й за карьеру. По этому параметру пилот Red Bull занимает девятое место в истории и четвертое в нынешнем пелотоне. В драматичной концовке прошлого сезона голландец завоевал титул чемпиона, а в этом году уверенно лидирует в общем зачете, выиграв шесть и девяти состоявшихся Гран При. 

Несмотря на то, что показатели Макса пока выглядят довольно скромно в сравнении с достижениями Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или Льюиса Хэмилтона, пилот пока очень молод. Несмотря на семь полных сезонов в чемпионате, ему лишь 24 года, что оставляет Ферстаппену хорошие шансы переписать в будущем книги рекордов. 

Однако его партнер по Red Bull Серхио Перес уверен, что уже сейчас Макса можно считать одним из лучших в истории – если не самым лучшим. 

«Он очень хорош, действительно полноценный пилот, – объяснил мексиканец, недавно продливший на два года собственный контракт, в интервью Fox Sports. – В силу сразу нескольких причин я готов назвать его одним из лучших гонщиков в истории Формулы 1, если не самым лучшим. 

Одна из причин – это его специальная подготовка в молодости. Кроме того, он умеет то, что не под силу никому другому: атаковать с начала первой тренировки и до финиша гонки. Я совершенно уверен, что в нынешней Ф1 такое больше никому не под силу». 

Сам Перес дебютировал в Ф1 в 2011 году и с тех пор одержал три победы. Лучшим результатом 32-летнего мексиканца в общем зачете пока остаются четвертые места по итогам двух последних сезонов».

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