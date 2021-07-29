Перес нацелился продлить контракт с Red Bull в августе

Серхио Перес попал в команду из Милтон-Кинса прошедшей зимой, когда «Быки» впервые за долгое время доверили руль своей машины пилоту, не входившему в их программу.

Опытному гонщику потребовалось какое-то время на адаптацию, но уже к лету он вышел на хороший уровень, лучшим отражением которого стала победа в Баку. Сейчас Перес занимает в общем зачете Ф1 пятое место, однако его отставание от Ландо Норриса и Валттери Боттаса совсем невелико.

При этом контракт Серхио заканчивается в конце года – и о его продлении пока нет никакой официальной информации. В преддверии Гран При Венгрии пилота спросили о будущем, и он выразил уверенность, что останется в Red Bull.

«Понятно, что чем раньше прозвучит официальное подтверждение, тем лучше, – объяснил он журналистам. – Но если говорить о будущем, то сейчас я пребываю в очень комфортной ситуации. Мне не о чем волноваться.

Думаю, к Бельгии [в последний уик-энд августа] я уже буду точно знать свое будущее. Но мне нравится, как все складывается, и я не вижу смысла смотреть по сторонам».

Подводя итоги прошедших десяти Гран При, мексиканец добавил: «Конечно, мне бы хотелось заработать больше очков, побед и подиумов. Но в целом, думаю, мне удалось многое принести команде, что изначально и было целью.

Может быть, результаты оказались не выдающимися. Но, с другой стороны, наш темп сильнее, чем может показаться. Еще есть возможность немного прибавить в разных компонентах, и мы должны обязательно использовать ее. Это изменит для нас ход сезона.

Так что я позитивно оцениваю перспективы. Позади десять гонок – но следующие десять кажутся мне куда более важными».

Дополнительная информация: Мэтт Кью