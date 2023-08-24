Перес нацелился прервать победную серию Ферстаппена в Ф1
В начале чемпионата мексиканец составлял достойную конкуренцию своему напарнику по Red Bull, однако затем стал уступать тому на каждом Гран При…
Весной вся Формула 1 обсуждала, как здорово Серхио Перес проводит этапы и сколь серьезным соперником он стал для Макса Ферстаппена. Но по ходу гонки в Майами действующий чемпион мира на трассе обогнал партнера по Red Bull – и с тех пор отрыв между ними только увеличивался.
К старту второй половины чемпионата он достиг 125 очков, и никаких сомнений в судьбе титула у болельщиков Ф1 нет уже давно. Но как признал сам Перес в интервью Sky Sport накануне Гран При Нидерландов, он намерен вернуться на вершину подиума, которую в восьми последних Гран При занимал только Макс.
«Конечно, для меня все это было непросто, ведь я знаю возможности машины, – сказал мексиканец о первой половине чемпионата. – Макс отлично использует их. А когда у тебя есть ощущение, что ты сам не до конца реализуешь потенциал техники, это непросто для любого пилота.
Наша RB19 и впрямь хороша. Надо просто брать от нее все, на что она способна – ведь никогда не знаешь, будет ли у тебя в дальнейшем столь же классная машина.
Так что прежде всего я концентрируюсь на себе. Впереди десять гонок – и я хочу выиграть в каких-то из них. Для этого нужна стабильность, которая пришла к нам в последних Гран При [перед перерывом]. Она позволит сильно закончить сезон, да и в следующем очень поможет. Так что именно в этом моя цель».
Мексиканец добавил, что доработки Red Bull – как уже было год назад – меняют машину таким образом, что она еще лучше подходит Ферстаппену.
«Совершенно не секрет, что мне становится несколько сложнее по мере эволюции шасси, – признал он. – Все получается не столь естественно, что заставляет меня глубже разбираться в своем подходе к пилотированию, адаптироваться и менять его.
Но машина тоже меняется, и в двух последних Гран При она уже стала в этом отношении куда лучше. Но у нас ограниченное время тренировок, по ходу которых нужно выбрать направление работы на остаток уик-энда. Все это непросто».
Он добавил: «По ходу летнего перерыва мы внесли очередные изменения, чтобы я мог чувствовать себя более уверенно за рулем. Надеюсь, они помогут прибавить во второй половине сезона.
Речь идет о точности реакции машины на действия гонщика в среднескоростных и быстрых поворотах. Прежде мне недоставало этого, особенно в переменных условиях, из-за чего не было и полной уверенности. Для меня это очередной вызов, который я готов принять.
Команда в любом случае стремится сделать машину как можно более быстрой, просто в Ф1 все устроено так, что обновления почти всегда подходят кому-то из гонщиков лучше, чем другому».
В личном зачете Ф1 Перес по-прежнему занимает второе место, опережая на 40 очков Фернандо Алонсо и на 41 – Льюиса Хэмилтона.
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