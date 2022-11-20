Перес нашел виновного в поражении от Леклера. Это Макс

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Серхио Перес и Шарль Леклер начинали гонку в Абу-Даби с равным количеством очков. Тот из них, кто финишировал выше соперника, становился вице-чемпионом мира. Прежде ин один из претендентов не поднимался так высоко, потому спор был принципиальным.

Поначалу казалось, что перевес на стороне Переса: тот был выше на решетке и опережал Леклера на стартовом отрезке дистанции. Серхио провел первый пит-стоп на 15-м круге, и когда лидер Ferrari тоже сменил шины Medium на Hard на 21-м, то статус-кво восстановился.

Однако на 33-м круге мексиканец во второй раз поехал в боксах, а вот пилот Скудерии остался на трассе, благодаря чему финишировал вторым. Перес нагонял его на последних кругах, но все же уступил секунду с небольшим.

По словам Серхио, все могло завершиться иначе, если бы не его собственный партнер по команде Макс Ферстаппен. Он объяснил: «В начале своего второго отрезка я оказался за Максом. Он проводил гонку с одним пит-стопом, а я – с двумя. Из-за этого мне не удалось выжать максимум из своего комплекта шин, я не мог атаковать настолько, насколько следовало».

Он добавил: «В какой-то момент мы [с командой] обсуждали возможность перехода на один пит-стоп, но износ был слишком серьезным и не позволил нам этого.

Просто на втором отрезке я не мог атаковать так, как должен был. И это, пожалуй, стоило пары секунд».

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

Также Перес рассказал про неуступчивость круговых. Больше всего он остался недоволен пилотом AlphaTauri Пьером Гасли.

«Я определенно потерял на этом что-то. Думаю, секунду или чуть больше, – сказал Перес репортерам. – Там четко были видны голубые флаги, но он [Гасли] боролся с соперниками, а в такой ситуации сложно пропускать кого-то.

Я думал, что он пропускает меня, и начал маневр, так как дверь открыта. Хорошо хоть, что мне удалось оттормозиться, когда оказалось, что это не так – а то бы мы точно столкнулись.

В обычных условиях Пьеру точно дали бы штраф, но это последняя гонка, и хорошо, что я просто смог поехать дальше. Такое порой случается».

Гасли сейчас балансирует на грани отстранения от выступлений: у француза, который зимой перейдет из AlphaTauri в Alpine, сейчас десять штрафных баллов, а при достижении 12 гонщик должен пропустить ближайший Гран При.