Перес: «Наконец-то у нас машина, а не полуфабрикат»

Команда Racing Point не только построила для сезона 2020 года машину, ощутимо отличающуюся от прошлогодней по ряду ключевых элементов конструкции, но и существенно подкорректировала график подготовки к сезону. Об этом журналистам в паддоке трассы в Барселоне рассказал по окончании второго дня тестовых заездов Серхио Перес.

«Что радует в этом году – то, что наконец-то в первый же день тестов мы имеем в своем распоряжении не полуфабрикат, не заготовку, а машину, которая по своей конфигурации очень близка к той, что поедет в Мельбурне, – сообщил прессе мексиканец. – Это очень хорошая новость. Раньше мы всегда отставали от идеального графика, и сейчас можем осваивать новый автомобиль и работать с ним гораздо эффективнее, чем раньше».

Пилот признал, что разница конструктивная разница между прошлогодним болидом и машиной этого года увеличивает нагрузку на гонщиков – но должна себя оправдать.

«Меняется не только конструкция, меняется и то, как ведет себя машина, как ты ее чувствуешь и воспринимаешь. Согласен с нашими инженерами, что построить такой болид было большим риском, однако и выиграть мы можем много. Тут говорят, что RP20 внешне сильно похожа на Mercedes. Надеюсь, что и результатами она будет сильно похожа на Mercedes».

По ходу второго дня тестов Перес долгое время возглавлял протокол, а в итоге показал второе время с отставанием в 1:17.091 от ставшего лидером дня Кими Райкконена.