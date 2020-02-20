Перес: «Наконец-то у нас машина, а не полуфабрикат»
Мексиканский пилот выразил надежду, что машина Racing Point будет похожа на Mercedes не только очертаниями, но и скоростью.
Команда Racing Point не только построила для сезона 2020 года машину, ощутимо отличающуюся от прошлогодней по ряду ключевых элементов конструкции, но и существенно подкорректировала график подготовки к сезону. Об этом журналистам в паддоке трассы в Барселоне рассказал по окончании второго дня тестовых заездов Серхио Перес.
«Что радует в этом году – то, что наконец-то в первый же день тестов мы имеем в своем распоряжении не полуфабрикат, не заготовку, а машину, которая по своей конфигурации очень близка к той, что поедет в Мельбурне, – сообщил прессе мексиканец. – Это очень хорошая новость. Раньше мы всегда отставали от идеального графика, и сейчас можем осваивать новый автомобиль и работать с ним гораздо эффективнее, чем раньше».
Пилот признал, что разница конструктивная разница между прошлогодним болидом и машиной этого года увеличивает нагрузку на гонщиков – но должна себя оправдать.
«Меняется не только конструкция, меняется и то, как ведет себя машина, как ты ее чувствуешь и воспринимаешь. Согласен с нашими инженерами, что построить такой болид было большим риском, однако и выиграть мы можем много. Тут говорят, что RP20 внешне сильно похожа на Mercedes. Надеюсь, что и результатами она будет сильно похожа на Mercedes».
По ходу второго дня тестов Перес долгое время возглавлял протокол, а в итоге показал второе время с отставанием в 1:17.091 от ставшего лидером дня Кими Райкконена.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл
Перес: «Наконец-то у нас машина, а не полуфабрикат»
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