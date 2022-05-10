Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте

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Серхио Перес стал в 2021 году первым за очень долгое время гонщиком, который попал в Red Bull Racing, не будучи воспитанником ее собственной молодежной программы. Мексиканец неплохо проявил себя и остался в Милтон-Кинсе на нынешний сезон, однако его действующий контракт истекает в конце 2022-го.

По итогам пяти первых Гран При 32-летний гонщик уступает 19 очков своему звездному напарнику Максу Ферстаппену. После технического схода в Бахрейне он закончил все остальные гонки не ниже четвертого места, в том числе помог команде оформить дубль в Имоле.

Столь уверенные выступления дали Серхио и его менеджерам основания начать переговоры с Red Bull о продолжении сотрудничества в 2023 году. Источники говорят, что в самой команде не хотят особенно спешить, но в целом тоже склоняются к такому варианту. О желании оказаться в Red Bull в последнее время не раз говорил Пьер Гасли из AlphaTauri, но похоже, что пока его шансы котируются ниже.

В Майами Переса спросили о будущем, и он подтвердил планы остаться в RBR: «Да, мы уже начали переговоры. Но при этом не спешим подписать что угодно, лишь бы побыстрее».

Ранее Red Bull объявила о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года, Ferrari также не будет менять гонщиков в следующем сезоне.

Нынешний контракт Переса оценивается в 8 миллионов долларов за год.