Перес начал Гран При Венгрии с серьезной аварии

Участники 11-го этапа сезона Ф1 только-только покинули пит-лейн, как над трассой появились желтые флаги. Злые языки еще не успели пошутить, что это Даниэль Риккардо опробовал в деле машину AlphaTauri, остановил ее на обочине и в страхе убежал из команды, как они сменились красными.

Причиной стала авария Серхио Переса в пятом повороте. Гонщик выехал левыми колесами за белую линию на газон, на торможении машину закрутило и отбросило в ограждение. «Я просто не могу в это поверить», – сокрушенно произнес Перес по радио.

Сам мексиканец не пострадал, но значительные повреждения RB19 не оставляют ему шансов продолжить сессию, которая финиширует в 15:30 Мск.

За время, что заезды были остановлены, над «Хунгарорингом» успел начаться легкий дождик.

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19