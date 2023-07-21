Перес начал Гран При Венгрии с серьезной аварии
Первый же быстрый круг мексиканца в пятничной тренировке закончился для него в барьере на выходе из пятого поворота
Участники 11-го этапа сезона Ф1 только-только покинули пит-лейн, как над трассой появились желтые флаги. Злые языки еще не успели пошутить, что это Даниэль Риккардо опробовал в деле машину AlphaTauri, остановил ее на обочине и в страхе убежал из команды, как они сменились красными.
Причиной стала авария Серхио Переса в пятом повороте. Гонщик выехал левыми колесами за белую линию на газон, на торможении машину закрутило и отбросило в ограждение. «Я просто не могу в это поверить», – сокрушенно произнес Перес по радио.
Сам мексиканец не пострадал, но значительные повреждения RB19 не оставляют ему шансов продолжить сессию, которая финиширует в 15:30 Мск.
За время, что заезды были остановлены, над «Хунгарорингом» успел начаться легкий дождик.
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