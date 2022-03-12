Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1

За рулем RB18 с переделанными понтонами мексиканец уверенно опередил соперников, вторым стал Гуаньюй Чжоу на Alfa Romeo

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По опыту двух первых дней в Сахире уже известно, что первая половина дня не позволяет показывать высокую скорость: с самого утра трасса покрыта песком, а потом становится слишком жарко. Тем не менее, именно по ходу этого отрезка Серхио Перес установил новый рекорд трассы для машин 2022 года. 

Хотя большую часть времени команды посвятили сбору данных на длинный сериях кругов, в Red Bull нашли возможность опробовать свою серьезно обновленную машину и в более быстрой конфигурации. На более мягкой резине С4 мексиканец проехал круг за 1:33.105. Это даже быстрее, чем у Кевина Магнуссена вечером предыдущего дня, когда Haas задержалась на трассе.

Несмотря на то, что по ходу предстоящего Гран При Бахрейна будут использоваться три самых жестких состава, в субботу утром многие команды ездили на мягких С4 и С5 – именно такие были во время лучшего круга у первой пятерке в таблице. 

Гуаньюй Чжоу подтвердил прогресс Alfa Romeo вторым временем (1:33.959), при этом проехал более 80 кругов. Но лидером по пройденной дистанции стал все же не он, а Пьер Гасли из AlphaTauri (1:34.865) – за четыре часа француз пересек финишную линию 91 раз. 

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Motorsport Images

Примечательно, что с утра больше всех ездил Льюис Хэмилтон – именно он первым добрался до отметки в 50 кругов. Однако затем соперники опередили семикратного чемпиона, а по скорости он и вовсе остался только девятым, отстав от Переса на три с лишним секунды.

В Alpine, как и накануне, работали в розовой версии ливреи, которую дополнили новой версией переднего антикрыла – Фернандо Алонсо оказался пятым, уступив еще и Карлосу Сайнсу из Ferrari, который использовал самую мягкую резину С5. 

Ландо Норрис провел за рулем очередные четыре часа – британец в одиночку пилотирует McLaren, пока его напарник Даниэль Риккардо сражается с коронавирусом. 

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Motorsport Images

Williams вернулась на трассу после вчерашнего пожара, Николя Латифи показал седьмой результат. 

Автор пятничной сенсации Магнуссен на этот раз приступил к работе на час раньше соперников, но по скорости остался самым последним. Однако большую часть лишнего времени датчанин потерял из-за утечка воды в системе охлаждения VF-22.

За все время заездов судьям не понадобились ни красные, ни желтые флаги (не считая очередной тренировки в самом конце), команды – за исключением Haas – также не сообщали о сколь-нибудь серьезных поломках. 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (утренняя сессия 12 марта)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:33.105   43  
2 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 0,854 82  
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:34.865 1,760 91  
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:34.905 1,800 68  
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:35.421 2,316 54  
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:35.504 2,399 39  
7 Canada Николя Латифи Williams 1:35.634 2,529 73  
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.36.029 2,924 53  
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.217 3,112 78  
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1:38.5616 5,511 38  
Поделились
Комментарии
Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
Предыдущая новость

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
У Риккардо диагностировали коронавирус Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

У Риккардо диагностировали коронавирус

В Alfa Romeo смогли полностью избавиться от «козления» Гран При Бахрейна
Формула 1

В Alfa Romeo смогли полностью избавиться от «козления»

Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1 Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1

Самое важное:

Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1
Формула 1 Формула 1

Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Будут сюрпризы, возможно от Williams

Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом
Формула 1 Формула 1

Капито о пожаре Williams: Глупо говорить об этом

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.