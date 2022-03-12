Перес на обновленной Red Bull показал лучшее время тестов Ф1

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По опыту двух первых дней в Сахире уже известно, что первая половина дня не позволяет показывать высокую скорость: с самого утра трасса покрыта песком, а потом становится слишком жарко. Тем не менее, именно по ходу этого отрезка Серхио Перес установил новый рекорд трассы для машин 2022 года.

Хотя большую часть времени команды посвятили сбору данных на длинный сериях кругов, в Red Bull нашли возможность опробовать свою серьезно обновленную машину и в более быстрой конфигурации. На более мягкой резине С4 мексиканец проехал круг за 1:33.105. Это даже быстрее, чем у Кевина Магнуссена вечером предыдущего дня, когда Haas задержалась на трассе.

Несмотря на то, что по ходу предстоящего Гран При Бахрейна будут использоваться три самых жестких состава, в субботу утром многие команды ездили на мягких С4 и С5 – именно такие были во время лучшего круга у первой пятерке в таблице.

Гуаньюй Чжоу подтвердил прогресс Alfa Romeo вторым временем (1:33.959), при этом проехал более 80 кругов. Но лидером по пройденной дистанции стал все же не он, а Пьер Гасли из AlphaTauri (1:34.865) – за четыре часа француз пересек финишную линию 91 раз.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Motorsport Images

Примечательно, что с утра больше всех ездил Льюис Хэмилтон – именно он первым добрался до отметки в 50 кругов. Однако затем соперники опередили семикратного чемпиона, а по скорости он и вовсе остался только девятым, отстав от Переса на три с лишним секунды.

В Alpine, как и накануне, работали в розовой версии ливреи, которую дополнили новой версией переднего антикрыла – Фернандо Алонсо оказался пятым, уступив еще и Карлосу Сайнсу из Ferrari, который использовал самую мягкую резину С5.

Ландо Норрис провел за рулем очередные четыре часа – британец в одиночку пилотирует McLaren, пока его напарник Даниэль Риккардо сражается с коронавирусом.

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Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Motorsport Images

Williams вернулась на трассу после вчерашнего пожара, Николя Латифи показал седьмой результат.

Автор пятничной сенсации Магнуссен на этот раз приступил к работе на час раньше соперников, но по скорости остался самым последним. Однако большую часть лишнего времени датчанин потерял из-за утечка воды в системе охлаждения VF-22.

За все время заездов судьям не понадобились ни красные, ни желтые флаги (не считая очередной тренировки в самом конце), команды – за исключением Haas – также не сообщали о сколь-нибудь серьезных поломках.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (утренняя сессия 12 марта)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Серхио Перес Red Bull 1:33.105 43 2 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 0,854 82 3 Пьер Гасли AlphaTauri 1:34.865 1,760 91 4 Карлос Сайнс Ferrari 1:34.905 1,800 68 5 Фернандо Алонсо Alpine 1:35.421 2,316 54 6 Ландо Норрис McLaren 1:35.504 2,399 39 7 Николя Латифи Williams 1:35.634 2,529 73 8 Лэнс Стролл Aston Martin 1.36.029 2,924 53 9 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.217 3,112 78 10 Кевин Магнуссен Haas 1:38.5616 5,511 38