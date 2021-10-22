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Формула 1 / Гран При США Отчет о тренировке

Перес на четверть секунды быстрее всех в FP2 в Остине

У Мазепина сильно слезились глаза, а Ферстаппен показал Хэмилтону средний палец

Перес на четверть секунды быстрее всех в FP2 в Остине

Серхио Перес на автомобиле Red Bull показал лучшее время на второй тренировке американского Гран При Формулы 1. Мексиканец на четверть секунды опередил ближайшего соперника, Ландо Норриса на McLaren. 

Перес показал свое лучшее время на самом экваторе сессии – причем этот круг оказался для мексиканца единственным быстрым на мягких шинах. Все остальное время пилот работал с покрышками состава Medium. Аналогичную шинную комбинацию предпочло и большинство соперников Переса, включая Макса Ферстаппена и пилотов Mercedes. Резину состава Hard в тренировке использовали только три пилота.

Ферстаппен отстал от напарника почти на секунду. Голландец также сделал на шинах Soft одну-единственную короткую серию с одним быстрым кругом – но показать хороший результат лидеру чемпионата мира помешали проблемы с трафиком.

Чуть раньше одним из препятствий для Ферстаппена стал Льюис Хэмилтон. На 11-й минуте сессии два претендента на титул оказались в одной точке трассе и при этом двигались с примерно равной скоростью. Ни один из пилотов не хотел выпускать соперника вперед  – и в итоге пилот Red Bull сделал это не раньше чем показал британцу средний палец и назвал соперника по радио «тупым идиотом».

Среди прочих на помехи от трафика по ходу тренировки жаловался Никита Мазепин. Также у россиянина в первой половине сессии сильно слезился глаз, из-за чего в какой-то момент пилот Haas был вынужден поменять шлем. Мазепин стал одним из трех пилотов, использовавших шины Hard – но свой лучший круг проехал, конечно же, на мягкой резине. Правда, этого круга хватило лишь на последнее место, в 3-х секундах от лидера и в одной – от своего напарника Мика Шумахера.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Mexico Серхио Перес Red Bull 24    
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 20 0.257 0.257
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 22 0.364 0.107
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 24 0.414 0.050
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren 21 0.511 0.097
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 25 0.615 0.104
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 23 0.626 0.011
8 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23 0.878 0.252
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 24 0.973 0.095
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 26 1.192 0.219
11 France Эстебан Окон Alpine 23 1.212 0.020
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 25 1.296 0.084
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine 18 1.430 0.134
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 25 1.612 0.182
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 30 1.772 0.160
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 24 2.037 0.265
17 Germany Мик Шумахер Haas 24 2.095 0.058
18 Canada Николя Латифи Williams 26 2.308 0.213
19 United Kingdom Джордж Расселл Williams 21 2.544 0.236
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 3.080 0.536
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Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?

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