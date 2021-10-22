Перес на четверть секунды быстрее всех в FP2 в Остине

Серхио Перес на автомобиле Red Bull показал лучшее время на второй тренировке американского Гран При Формулы 1. Мексиканец на четверть секунды опередил ближайшего соперника, Ландо Норриса на McLaren.

Перес показал свое лучшее время на самом экваторе сессии – причем этот круг оказался для мексиканца единственным быстрым на мягких шинах. Все остальное время пилот работал с покрышками состава Medium. Аналогичную шинную комбинацию предпочло и большинство соперников Переса, включая Макса Ферстаппена и пилотов Mercedes. Резину состава Hard в тренировке использовали только три пилота.

Ферстаппен отстал от напарника почти на секунду. Голландец также сделал на шинах Soft одну-единственную короткую серию с одним быстрым кругом – но показать хороший результат лидеру чемпионата мира помешали проблемы с трафиком.

Чуть раньше одним из препятствий для Ферстаппена стал Льюис Хэмилтон. На 11-й минуте сессии два претендента на титул оказались в одной точке трассе и при этом двигались с примерно равной скоростью. Ни один из пилотов не хотел выпускать соперника вперед – и в итоге пилот Red Bull сделал это не раньше чем показал британцу средний палец и назвал соперника по радио «тупым идиотом».

Среди прочих на помехи от трафика по ходу тренировки жаловался Никита Мазепин. Также у россиянина в первой половине сессии сильно слезился глаз, из-за чего в какой-то момент пилот Haas был вынужден поменять шлем. Мазепин стал одним из трех пилотов, использовавших шины Hard – но свой лучший круг проехал, конечно же, на мягкой резине. Правда, этого круга хватило лишь на последнее место, в 3-х секундах от лидера и в одной – от своего напарника Мика Шумахера.