Перес: Мы поняли, что мешало мне ехать быстрее
Накануне этапа в Катаре Серхио заверил, что сложности «Сузуки» остались позади, и теперь он намерен выступать на совершенно другом уровне
В этот уик-энд на Гран При Катара команда Red Bull Racing почти наверняка продолжит свою победную серию – техничная трасса «Лосаил» с множеством быстрых поворотов должна хорошо подойти ее машине RB19. При этом если Макс Ферстаппен остается главным фаворитом у букмекеров, то результат его напарника Серхио Переса вызывает куда больше вопросов.
Мексиканец очень нестабильно выступает в последнее время, а на прошлом этапе в Сузуке и вовсе оказался под огнем критики из-за многочисленных ошибок.
В медиа-день на кольце «Лосаил» Серхио спросили, сможет ли он показать хорошую скорость на предстоящем этапе.
«Думаю, да, – ответил тот. – Это еще одна быстрая трасса, так что картина должна быть похожей [на "Сузуку"]. Понятно, что условия здесь совсем другие, так что нас ждет очень интересный уик-энд. Борьба в квалификации начнется после единственной тренировки.
При этом в первой пятничной сессии трасса наверняка будет более медленной из-за песка на асфальте, разница может достигать трех секунд. Кроме того, квалификация пройдет после заката. Одним словом, этап обещает получиться интересным».
Он добавил: «Для меня азиатская часть чемпионата складывается далеко не лучшим образом. Но нам удалось сделать выводы из событий на "Сузуке" и разобраться, что там пошло не так.
Так что на этом этапе я рассчитываю проехать намного сильнее».
На уточняющий вопрос о причинах сложностей Серхио ответил: «Я бы сказал, прежде всего они были связаны с направлением, которое было выбрано в работе с настройками. Кое в чем мы зашли слишком далеко – и сейчас, оглянувшись назад, поняли свои ошибки.
Надеюсь, все это сделает нашу жизнь на предстоящем этапе значительно проще».
Серхио Перес, Red Bull RB19, сход
Фото: Марк Саттон
Red Bull Racing уже гарантировала себе Кубок конструкторов 2023 года. Но этот факт, по словам Переса, никак не повлияет на его настрой.
«Это не имеет значения, – объяснил гонщик. – Команда набрала хороший ход и добилась невероятного результата. В прошлом году выиграть командный зачет было куда сложнее, так как машина Ferrari была быстрее нашей как минимум до середины сезона. Но все же нам удалось стать чемпионами.
В этот раз техническое превосходство на нашей стороне. Впрочем, результат оказался тем же самым».
В 2022-м Пересу не удалось стать вице-чемпионом мира, в концовке он проиграл сражение за второе место в таблице с Шарлем Леклером. В нынешнем сезоне Серхио выигрывает 33 очка у Льюиса Хэмилтона за шесть этапов до конца чемпионата.
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