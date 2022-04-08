Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной

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По итогам обеих пятничных тренировок Формулы 1 в Австралии пилот Red Bull Серхио Перес отстал от лидеров из Ferrari на более чем четыре десятых секунды – к тому же, утренний заезд мексиканца был прерван отлетевшей от его RB18 аэродинамической деталью.

Перес признал, что у него есть проблемы с болидом, и посчитал минувшие сессии неудачными.

«Было тяжело справиться с мягкой резиной, – отметил Перес. – Мы сделали несколько поправок, которые будем анализировать сегодня вечером. Некоторые вещи не работают так, как мы ожидали, так что это был непростой день еще и с точки зрения количества пройденных чистых кругов [без трафика]. Но, думаю, мы собрали хорошие данные для сегодняшнего последующего разбора.

Нам нужно найти несколько десятых, и если получится, то это изменит наши жизни. Нам просто нужно выяснить, в какой мы сейчас форме, поскольку мы не совсем понимаем, что происходит с машиной».