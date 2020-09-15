Перес может остаться в Сочи без обновлений из-за Стролла

На Гран При Тосканы команда Racing Point привезла первый в нынешнем сезоне большой пакет доработок. Он затронул оба крыла, понтоны, днище, тормозные воздухозаборники и другие детали машины RP20.

Единственный комплект деталей получил Лэнс Стролл, однако в гонке он попал в серьезную аварию, в результате которой машина получила многочисленные повреждения.

Теперь в Racing Point усомнились, успеют ли изготовить два новых комплекта элементов для своих гонщиков за время до Гран При России. Если сделать это не удастся, новинки вновь получит Стролл, а Перес, который после завершения сезона покинет Racing Point, продолжит ездить на старой машине.

«У нас очень много работы, нужно изготовить достаточное количество деталей и успеть доставить их в Россию», – объяснил глава коллектива Отмар Сафнауэр в интервью Sky Sports.

Он добавил, что данные из Муджелло подтвердили эффективность пакета, потому Racing Point нацелена использовать его в дальнейшем по ходу сезона.

«Сложно сказать, сколько точно он принес, – объяснил Сафнауэр. – Но мы ожидали прибавки в две-три десятых, и примерно такой она и оказалась».

Сейчас команда из Сильверстоуна, даже несмотря на потерю 15 очков за незаконное копирование решений Mercedes, идет четвертой в Кубке конструкторов, уступая в средней группе пелотона только McLaren.

Гран При Формулы 1 в Сочи состоится 25-27 сентября.