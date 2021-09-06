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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Перес: Мою гонку испортили Мазепин с Норрисом

Автор:
, редактор Ф1

Мексиканец уверен, что лишь неуступчивость соперников не позволила ему финишировать в Голландии на шестом месте

Перес: Мою гонку испортили Мазепин с Норрисом

Впервые в сезоне не сумев пройти в субботу дальше первого сегмента, Серхио Перес должен был стартовать в гонке 16-м – но в команде Red Bull решили заменить на его машине мотор и ряд других деталей, потому мексиканцу пришлось начинать борьбу с пит-лейна.

В итоге он пробился на восьмое место и стал гонщиком дня – но уверен, что мог бы стать даже шестым, если бы не соперники. Уже в дебюте Перес повредил шину, атакуя Никиту Мазепина, а в концовке столкнулся с Ландо Норрисом.

«Наша гонка получилась очень сложной, – рассказал пилот репортерам. – В самом начале в борьбе с Никитой я повредил шину. Он очень поздно начал смещаться на торможении и чтобы избежать контакта, я заблокировал шину и испортил ее. 

Мне пришлось ехать в боксы и фактически начинать гонку заново. Думаю, это стоило нам возможности финишировать шестыми».

Серхио продолжил: «После этого все складывалось неплохо – вплоть до контакта с Ландо. Он стоил мне правой стороны днища, которая просто отлетела. Это тоже не позволило подняться до шестого места.

Но есть и позитив: Макс выиграл гонку, а я получил новый мотор, что очень поможет в оставшейся части сезона».

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Заработанные в Зандфорте очки стали для Переса первыми за четыре последних Гран При. После гонок в Шпильберге он занимал третье место в чемпионате пилотов, однако сейчас опустился на пятое, пропустив Валттери Боттаса с Ландо Норрисом. 

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