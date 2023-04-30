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Перес: Мне повезло, что машина не развалилась после удара о стену

Победитель бакинской гонки признался, что пережил на пути к вершине подиума не самые приятные секунды

Филип Клерен
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Перес: Мне повезло, что машина не развалилась после удара о стену

Серхио Перес захватил лидерство на ранней стадии Гран При Азербайджана, после чего не дрогнул под натиском своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена и первым промчался под клетчатый флаг, заметно обострив интригу в общем зачете. 

Однако все могло пойти по совершенно иному сценарию, когда на 34-м круге лидировавший мексиканец ударил правим передним колесом в барьер на выходе из 15-го поворота. 

Гонщик сразу признал по радио, что допустил ошибку – но, на его счастье, запас прочности Red Bull RB19 позволил ему не только продолжать движение, но и сохранить прежний темп. 

«Это был очень жесткий момент, – рассказал мексиканец после финиша. – Честно говоря, мне серьезно повезло, что передний правый угол машины не развалился после такого удара». 

Перес стартовал в гонке третьим, на шестом круге опередил Шарля Леклера из Ferrari, а затем использовал не самые верные тактические действия своей команды по отношению к Максу Ферстаппену. 

«У нас сегодня все получилось, – сказал Серхио. – Поначалу мне удавалось держаться на расстоянии DRS (в одной секунде – прим.ред.) и оказывать давление на Макса. 

Похоже, на первом комплекте мои шины изнашивались не так быстро, и все выглядело весьма неплохо. Потом выехала машина безопасности, и все перемешалось. Началась другая гонка на жестком составе. 

Мы [с Ферстаппеном] были совсем рядом. Оба атаковали изо всех сил, оба из-за этого периодически задевали стены. 

Макс здорово наседал на меня, но нам удавалось удерживать ситуацию под контролем». 

Теперь Перес отстает от Ферстаппена всего на шесть очков в общем зачете.

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