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Формула 1 / Новость

Перес: Мне лишь вчера сказали об увольнении

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Перес: Мне лишь вчера сказали об увольнении
Автор:
, Редактор Ф1

Пилот Racing Point заверил, что до последнего рассчитывал остаться в команде

Вчера было объявлено об уходе Серхио Переса из Racing Point. Сегодня команда подтвердила подписание контракта с Себастьяном Феттелем, который займет место мексиканца.

Слухи о том, что Феттель заменит Переса в будущей Aston Martin, появились еще в июле, однако официально их не подтверждали. Сам Перес уверяет, что команда и ему ни о чем не сообщала.

«Мне никто ничего не говорил, но я сам кое-что узнал, – заявил мексиканец на пресс-конференции перед Гран При Тосканы. – Мне все подтвердили вчера. Это нормально. Я семь лет провел в команде и знаю, что у всего есть начало и конец. У нас еще есть девять гонок, чтобы гордиться друг другом».

По ходу Гран При Испании Перес говорил, что слухи о его замене на Феттеля со временем улягутся.

«Так мне говорили в команде, – пояснил мексиканец. – Говорили, что хотят со мной работать. За кулисами велись переговоры о контракте, о которых я не стану рассказывать. Мы обсуждали пару пунктов из контракта. А вчера они сказали, что я не останусь в команде. Я этого не ждал, но так вышло».

При этом Перес не держит зла на команду: «Я понимаю, они вели переговоры, и они заняли больше времени, чем я думал. Пожалуй, имей я большую ясность, это бы помогло мне с планами на будущее. Я бы уже искал запасной вариант. Но, вероятно, это ничего бы не изменило».

Однако мексиканец намерен остаться в Ф1: «Сейчас я рассматриваю все варианты. Главная цель – остаться в Ф1, я еще достаточно молод и мотивирован. Но мне нужна подходящая техника. Та, которая даст мне мотивацию работать на 100% на каждом круге.

А еще это должен быть долгосрочный проект с целью на 2022 год, когда смена регламента сыграет большую роль. Это главное, почему я хочу остаться в Ф1 до 2022 года: чувствую, что будет много возможностей.

Не думаю, что приму решение в ближайшее время. Буду думать. А если не найду ничего привлекательного в Ф1, то посмотрю на другие серии».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Racing Point
Автор Люк Смит

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