Перес: Люди недооценивают, насколько сложно менять команду

В 2021 году Серхио Перес стал один из тех гонщиков, которые сменили команду в Формуле 1. Как правило, после переходов пилотам требуется длительный период адаптации, чтобы освоиться за рулем нового автомобиля. Стоит хотя бы вспомнить перешедшего из Renault Даниэля Риккьярдо, который практически весь сезон приспосабливался к автомобилю McLaren MCL35.

Пересу тоже потребовалось определенное количество времени, чтобы привыкнуть к машине Red Bull. Мексиканец считает, что люди недооценивают, насколько по-разному себя ведут некоторые болиды и как может тяжело переноситься смена команды или даже переход на другой двигатель.

«Даже будучи гонщиком, вы недооцениваете эти вещи до тех пор, пока не проживете их сами, – рассказал Перес. – Но управление отличной по своей философии машиной с другой силовой установкой и иным уровнем склонения корпуса – совершенно другая задача. И, соответственно, подход к делу тоже меняется».

Перес сказал, что ему пришлось забыть о том, чему он учился раньше, и практиковать новое гоночные техники, чтобы «выжать» максимум из Red Bull. На все это понадобилось несколько месяцев.

«Вам нужно научиться новым способам управления автомобилем, – добавил Перес. – По сути, все, что я делал в предыдущей команде, тут не работало. Эффект был бы тем же, если, например, Макс пересел бы в Mercedes. Автомобили просто ведут себя по-другому».