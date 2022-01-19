Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й Следующая / Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
Формула 1 Новости

Перес: Люди недооценивают, насколько сложно менять команду

По мнению пилота Red Bull, смена коллектива дается гонщикам гораздо сложнее, чем кажется со стороны

Перес: Люди недооценивают, насколько сложно менять команду

В 2021 году Серхио Перес стал один из тех гонщиков, которые сменили команду в Формуле 1. Как правило, после переходов пилотам требуется длительный период адаптации, чтобы освоиться за рулем нового автомобиля. Стоит хотя бы вспомнить перешедшего из Renault Даниэля Риккьярдо, который практически весь сезон приспосабливался к автомобилю McLaren MCL35.  

Пересу тоже потребовалось определенное количество времени, чтобы привыкнуть к машине Red Bull. Мексиканец считает, что люди недооценивают, насколько по-разному себя ведут некоторые болиды и как может тяжело переноситься смена команды или даже переход на другой двигатель.

«Даже будучи гонщиком, вы недооцениваете эти вещи до тех пор, пока не проживете их сами, – рассказал Перес. – Но управление отличной по своей философии машиной с другой силовой установкой и иным уровнем склонения корпуса – совершенно другая задача. И, соответственно, подход к делу тоже меняется».

Перес сказал, что ему пришлось забыть о том, чему он учился раньше, и практиковать новое гоночные техники, чтобы «выжать» максимум из Red Bull. На все это понадобилось несколько месяцев.

«Вам нужно научиться новым способам управления автомобилем, – добавил Перес. – По сути, все, что я делал в предыдущей команде, тут не работало. Эффект был бы тем же, если, например, Макс пересел бы в Mercedes. Автомобили просто ведут себя по-другому».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й
Предыдущая новость

Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й
Следующая новость

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
Загрузить комментарии
Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Red Bull подразнила наброском машины 2022 года
Формула 1

Red Bull подразнила наброском машины 2022 года

Перес: Журналисты оценивают гонщиков Red Bull жестче
Формула 1

Перес: Журналисты оценивают гонщиков Red Bull жестче

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?
Формула 1

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер: Новый болид RB18 будет готов через неделю
Формула 1

Хорнер: Новый болид RB18 будет готов через неделю

Слухи: моторную программу Red Bull возглавит Абитбуль
Формула 1

Слухи: моторную программу Red Bull возглавит Абитбуль

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году
Формула 1

Марко предупредил о потере мощности моторов в 2022 году

Самое важное:

СМИ: Ф1 запретит одну из предстартовых процедур
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 запретит одну из предстартовых процедур

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
Формула 1 Формула 1

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.

Перес: Люди недооценивают, насколько сложно менять команду
Формула 1 Формула 1

Перес: Люди недооценивают, насколько сложно менять команду

Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й
Формула 1 Формула 1

Mercedes все же устроит Грожану тесты. Теперь их наметили на 2022-й

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.