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Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга

Гонщик Red Bull заверил, что атмосфера внутри команды куда лучше, чем кажется внешним наблюдателям и любителям сенсаций

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Перес: Люди не догадываются, насколько мы с Максом уважаем друг друга
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Отношения Серхио Переса и Макса Ферстаппена обострились в конце сезона-2022. Тогда голландский гонщик, который уже обеспечил титул в личном зачете, демонстративно отказался помогать напарнику – и тот в итоге уступил Шарлю Леклеру в споре за вторую позицию по итогам чемпионата. После этого Перес в сердцах бросил, что «Макс показал, каков на самом деле».

Перед стартом нового сезона гонщики заверили, что эта история осталась в прошлом, но уже по ходу второй гонки в Джидде огонь противостояния разгорелся вновь. 

На этот раз Ферстаппен в нарушение прямого приказа с мостика отобрал у Переса бонус за лучшее время круга. 

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Учитывая, что форма Red Bull делает команду главным фаворитом, единственным соперником Макса в споре за новый титул на этот раз выглядит Перес – это дает основания говорить, что новые эпизоды их противостояния фактически неизбежны. 

Несмотря на это, Перес заверил, что в со изнутри коллектива картина видится совсем не такой, как извне. 

«Мы уважаем друг друга гораздо сильнее, чем многие думают, – заверил мексиканец в интервью Motorsport.com. – Вдали от посторонних глаз в команде царит отличная атмосфера. И две половины гаража связаны взаимным уважением. Думаю, мы оба уже взрослые люди – и прекрасно понимаем, что правильно, а что нет. И в этом отношении я не ожидаю никаких перемен».

После трех Гран При, в которых Серхио одержал одну победу, его отставание от напарника составляет 15 очков. Мексиканец выразил уверенность, что ему по силам опередить партнера по команде, хотя для этого и придется постараться. 

«Нет никаких сомнений, что никто сейчас не прибывает в лучшей форме, чем Макс, – объяснил он. – И в сочетании с силой команды и машины именно его обогнать сейчас сложнее всего. Так что мне нужно показать [для этого] все, на что я способен – и провести весь уик-энд на максимальном уровне». 

Перес добавил: «Когда можно использовать Макса в качестве ориентира, это делает тебя сильнее. Ты понимаешь, на что действительно способен. Кроме того, сейчас я уже чувствую себя одним целым с машиной и командой. Я знаю, в каком направлении продвигается работа и жду важных улучшений».

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