Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса
Ферстаппен не смог выбрать между Чеко и Риккардо
Со времен перехода в Red Bull в 2016 году Макс Ферстаппен работает уже с четвертым партнером по команде. Первые два сезона он провел с Даниэлем Риккардо, затем полгода выступал с Пьером Гасли и полтора – с Алексом Элбоном. С 2021 года напарником Ферстаппена стал Серхио Перес.
У голландца спросили, кто из четверых кажется ему лучшим, но от прямого ответа Макс уклонился.
«Даниэль Риккардо был очень хорош, – цитирует Ферстаппена Sky Sport. – Но тогда я был моложе и менее опытным, так что сложно сравнить его [с Пересом].
Вообще, мне очень трудно говорить на такие темы. У меня были отличные отношения и с Пьером, и с Алексом, они были отличными пилотами. И отношения с Чеко тоже складываются хорошо».
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