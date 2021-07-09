Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

Со времен перехода в Red Bull в 2016 году Макс Ферстаппен работает уже с четвертым партнером по команде. Первые два сезона он провел с Даниэлем Риккардо, затем полгода выступал с Пьером Гасли и полтора – с Алексом Элбоном. С 2021 года напарником Ферстаппена стал Серхио Перес.

У голландца спросили, кто из четверых кажется ему лучшим, но от прямого ответа Макс уклонился.

«Даниэль Риккардо был очень хорош, – цитирует Ферстаппена Sky Sport. – Но тогда я был моложе и менее опытным, так что сложно сравнить его [с Пересом].

Вообще, мне очень трудно говорить на такие темы. У меня были отличные отношения и с Пьером, и с Алексом, они были отличными пилотами. И отношения с Чеко тоже складываются хорошо».