Перес: Лучше бы я выиграл ГП Мексики, но и Монако сгодится

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Серхио Перес выиграл Гран При Монако, выйдя в лидеры за счет удачной стратегии своей команды Red Bull и сумев в финале гонки сдержать атаки Карлоса Сайнса. Сразу после финиша мексиканец поблагодарил свою команду за грамотный выбор времени пит-стопов и поделился своими эмоциями.

«Конечно, я очень рад, – сказал Перес. – Пожалуй, только победа в домашнем Гран При Мексики могла бы обрадовать меня сильнее, чем первое место в Монако. Команда сработала отлично, что позволило мне выйти в лидеры, ну а дальше я старался быть максимально осторожным, чтобы не допустить ошибки и сберечь шины.

На рестарте мне это не очень удалось, я перетормозил и заблокировал колесо, но затем шины прикатались и ехать стало проще. Конечно, на последних кругах, когда на меня стал наседать Карлос Сайнс, пришлось тяжело, но опять же я старался не делать ошибок и все получилось».

Дэвид Култхард, который интервьюировал пилотов, приехавших на подиум, напомнил Пересу, что одержав третью победу в карьере он теперь официально превзошел по результатам Педро Родригеса и стал самым успешным мексиканским гонщиком в истории.

«Я уверен, что он сейчас смотрит с небес и радуется за меня», – ответил на это Перес.