Перес, Леклер и Ферстаппен уложились в 0,008 по итогам пятничной тренировки
Результаты единственной сессии, предваряющей квалификацию, оказались очень плотными и обозначили равенство сил Red Bull и Ferrari
В Сан-Паулу участники проводят третий и последний в нынешнем сезоне уик-энд в спринтерском формате. Это значит, что для подготовке к пятничной квалификации у пилотов и команд была всего одна часовая тренировка, которая прошла на сухой трассе под хмурыми небесами.
Лучшим в ней стал Серхио Перес на Red Bull (1:11.853), но говорить о каком-либо преимуществе мексиканца над соперниками в данном случае не приходится: Шарль Леклер на Ferrari отстал на 0,004 секунды и сам выиграл ровно столько же у нового чемпиона мира Макса Ферстаппена. Все трое показали свои лучшие секунды на шинах Soft (C4).
Карлос Сайнс, которому перед стартом уик-энда установили новый мотор, выиграл и того меньше у прошлогоднего триумфатора «Интерлагоса» Льюиса Хэмилтона – их разделила 0,001 секунды.
Напарник британца по Mercedes Джордж Расселл замкнул первую шестерку, которая полностью уложилась в две десятых. В десятку вошли представители еще четырех команд – Aston Martin (Себастьян Феттель), Haas (Мик Шумахер), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Пьер Гасли) – причем двое последних также с разницей в 0,001!
Фернандо Алонсо, Alpine A522, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Две команды – McLaren и Alpine – по ходу тренировки вообще не использовали слики Soft, потому их гонщики оказались в протоколе ниже обычного. Ландо Норрис, вдобавок, ездил после недавнего сильного отравления. Также на Medium свой лучший круг показал Юки Цунода.
Сессия обошлась без происшествий и остановок, что позволило гонщикам совершить по три десятка кругов. В самом конце Лэнс Стролл пожаловался по радио на странную работу машины, но смог своим ходом вернуться на пит-лейн.
Результаты первой тренировки Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1'11.853
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1'11.857
|0.004
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|28
|1'11.861
|0.008
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'12.039
|0.186
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'12.040
|0.187
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'12.055
|0.202
|7
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1'12.157
|0.304
|8
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|27
|1'12.314
|0.461
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|1'12.466
|0.613
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1'12.467
|0.614
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|25
|1'12.554
|0.701
|12
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|29
|1'12.633
|0.780
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|30
|1'12.705
|0.852
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'12.759
|0.906
|15
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'12.955
|1.102
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|25
|1'12.997
|1.144
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|32
|1'13.019
|1.166
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'13.115
|1.262
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1'13.347
|1.494
|20
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'13.359
|1.506
|Полные результаты
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