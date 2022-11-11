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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о тренировке

Перес, Леклер и Ферстаппен уложились в 0,008 по итогам пятничной тренировки

Результаты единственной сессии, предваряющей квалификацию, оказались очень плотными и обозначили равенство сил Red Bull и Ferrari

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Перес, Леклер и Ферстаппен уложились в 0,008 по итогам пятничной тренировки
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В Сан-Паулу участники проводят третий и последний в нынешнем сезоне уик-энд в спринтерском формате. Это значит, что для подготовке к пятничной квалификации у пилотов и команд была всего одна часовая тренировка, которая прошла на сухой трассе под хмурыми небесами. 

Лучшим в ней стал Серхио Перес на Red Bull (1:11.853), но говорить о каком-либо преимуществе мексиканца над соперниками в данном случае не приходится: Шарль Леклер на Ferrari отстал на 0,004 секунды и сам выиграл ровно столько же у нового чемпиона мира Макса Ферстаппена. Все трое показали свои лучшие секунды на шинах Soft (C4). 

Карлос Сайнс, которому перед стартом уик-энда установили новый мотор, выиграл и того меньше у прошлогоднего триумфатора «Интерлагоса» Льюиса Хэмилтона – их разделила 0,001 секунды. 

Напарник британца по Mercedes Джордж Расселл замкнул первую шестерку, которая полностью уложилась в две десятых. В десятку вошли представители еще четырех команд – Aston Martin (Себастьян Феттель), Haas (Мик Шумахер), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Пьер Гасли) – причем двое последних также с разницей в 0,001!

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Две команды – McLaren и Alpine – по ходу тренировки вообще не использовали слики Soft, потому их гонщики оказались в протоколе ниже обычного. Ландо Норрис, вдобавок, ездил после недавнего сильного отравления. Также на Medium свой лучший круг показал Юки Цунода.    

Сессия обошлась без происшествий и остановок, что позволило гонщикам совершить по три десятка кругов. В самом конце Лэнс Стролл пожаловался по радио на странную работу машины, но смог своим ходом вернуться на пит-лейн.

Результаты первой тренировки Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 29 1'11.853  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 31 1'11.857 0.004
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 28 1'11.861 0.008
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 30 1'12.039 0.186
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'12.040 0.187
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'12.055 0.202
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 30 1'12.157 0.304
8 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 27 1'12.314 0.461
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 31 1'12.466 0.613
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 32 1'12.467 0.614
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 25 1'12.554 0.701
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 29 1'12.633 0.780
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'12.705 0.852
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'12.759 0.906
15 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 28 1'12.955 1.102
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'12.997 1.144
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 32 1'13.019 1.166
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30 1'13.115 1.262
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 32 1'13.347 1.494
20 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 28 1'13.359 1.506
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