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В Сан-Паулу участники проводят третий и последний в нынешнем сезоне уик-энд в спринтерском формате. Это значит, что для подготовке к пятничной квалификации у пилотов и команд была всего одна часовая тренировка, которая прошла на сухой трассе под хмурыми небесами.

Лучшим в ней стал Серхио Перес на Red Bull (1:11.853), но говорить о каком-либо преимуществе мексиканца над соперниками в данном случае не приходится: Шарль Леклер на Ferrari отстал на 0,004 секунды и сам выиграл ровно столько же у нового чемпиона мира Макса Ферстаппена. Все трое показали свои лучшие секунды на шинах Soft (C4).

Карлос Сайнс, которому перед стартом уик-энда установили новый мотор, выиграл и того меньше у прошлогоднего триумфатора «Интерлагоса» Льюиса Хэмилтона – их разделила 0,001 секунды.

Напарник британца по Mercedes Джордж Расселл замкнул первую шестерку, которая полностью уложилась в две десятых. В десятку вошли представители еще четырех команд – Aston Martin (Себастьян Феттель), Haas (Мик Шумахер), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Пьер Гасли) – причем двое последних также с разницей в 0,001!

Фернандо Алонсо, Alpine A522, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Две команды – McLaren и Alpine – по ходу тренировки вообще не использовали слики Soft, потому их гонщики оказались в протоколе ниже обычного. Ландо Норрис, вдобавок, ездил после недавнего сильного отравления. Также на Medium свой лучший круг показал Юки Цунода.

Сессия обошлась без происшествий и остановок, что позволило гонщикам совершить по три десятка кругов. В самом конце Лэнс Стролл пожаловался по радио на странную работу машины, но смог своим ходом вернуться на пит-лейн.

Результаты первой тренировки Гран При Бразилии