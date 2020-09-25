Перес: Конечно, я ненавижу Феттеля

Racing Point досрочно расторгла контракт с Серхио Пересом, хотя он должен был остаться в команде до конца 2022 года. В RP решили нанять оставшегося без команды Себастьяна Феттеля, и ради этого пошли на разрыв с Пересом.

На Гран При России мексиканец заверил, что не питает к Феттелю негатива, хотя и пошутил об обратном.

«Конечно, я ненавижу Себастьяна, – пошутил Перес. – Ну нет, естественно, я ничего против него не имею. Да, я разочарован тем, что придется уйти из Racing Point. Но я достаточно давно в этой индустрии, чтобы знать, по каким правилам она работает».

Перес выступает за Racing Point, тогда еще Force India, с 2014 года. За это время он принес команде пять подиумов и дважды становился седьмым в чемпионате.