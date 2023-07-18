Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull
По словам руководителя команды из Милтон-Кинса, в 2024 году за нее продолжит выступать мексиканский пилот, но Даниэль не скрывает планов занять его место с 2025-го
Еще минувшей зимой, когда Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull в качестве запасного гонщика, ни у кого не было сомнений, что в действительности австралиец собирается вновь добиться места в основном составе команды.
Гонщику уже 34 года, потому действовать ему желательно без промедления. Судьба подыграла ему, когда Ник де Врис переполнил чашу терпения больших боссов – это позволило Риккардо прямо по ходу нынешнего чемпионата занять место уволенного голландца в AlphaTauri.
Однако, как рассказал глава RBR Кристиан Хорнер в подкасте F1 Nation, Даниэль однозначно нацеливается на большее.
«Знаете, что больше всего впечатлило меня на тестах [в Сильверстоуне]? – спросил Хорнер. – Он никогда не пилотировал эту машину, да и вообще ни на чем не ездил семь месяцев. Но уже с третьего или четвертого круга его время оказалось всего в секунде от того, что показывали наши [основные] гонщики.
Я практически видел в его глазах облегчение, с его плеч свалился огромный груз. Он убедился, что по-прежнему может. Все его качества и умения никуда не делись, мы вновь увидели старого-доброго Даниэля.
Разумеется, еще до старта заездов я спросил его: "У Ника [де Вриса] не все получается в AlphaTauri. Если тесты пройдут успешно, ты хотел бы попробовать?". И он тотчас выразил полное согласие, так как понимал, что этот тот самый случай – нужно сделать шаг назад, чтобы затем продвинуться на два вперед.
При этом Даниэль рассматривает AlphaTauri… Одним словом, он стремится к 2025 году попасть в Red Bull. Это его однозначная цель. И в AlphaTauri он видит наилучший способ проявить себя и приблизиться к ней».
Даниэль Риккардо, Red Bull RB10, 2014 год
Фото: Даниэль Калиш
На прямой вопрос о том, есть ли угроза замены Серхио Переса на сезон-2024, Хорнер дал понять, что все зависит от самого мексиканца. Если тот будет приносить результаты, то может не опасаться за место, предусмотренное контрактом.
«Нашими пилотами станут Макс и Чеко, – объяснил британец. – Но всегда здорово, когда в резерве у вас есть серьезный талант».
Он добавил, что в команде также внимательно следят за прогрессом молодого Лиама Лоусона, который в минувший уик-энд выиграл очередную гонку Суперформулы.
«Лиам отлично справляется в Японии, – объяснил руководитель RBR. – Но прямо сейчас было бы несколько несправедливо пересаживать его в машину [Ф1]. Тем более, что тесты Даниэля получились успешными. Так что мы сделали выбор в его пользу».
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате
«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате «Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате
Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока
Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока
А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной
А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом
Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом
Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок
Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок
Самое важное:
Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета
Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета
Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA
Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA
Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull
Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.