Предыдущая / «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо Следующая / Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Формула 1 Новость

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

По словам руководителя команды из Милтон-Кинса, в 2024 году за нее продолжит выступать мексиканский пилот, но Даниэль не скрывает планов занять его место с 2025-го

Автор:
Даниэль Риккардо, запасной пилот Red Bull Racing, Серхио Перес, Red Bull Racing

Еще минувшей зимой, когда Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull в качестве запасного гонщика, ни у кого не было сомнений, что в действительности австралиец собирается вновь добиться места в основном составе команды. 

Гонщику уже 34 года, потому действовать ему желательно без промедления. Судьба подыграла ему, когда Ник де Врис переполнил чашу терпения больших боссов – это позволило Риккардо прямо по ходу нынешнего чемпионата занять место уволенного голландца в AlphaTauri.

Однако, как рассказал глава RBR Кристиан Хорнер в подкасте F1 Nation, Даниэль однозначно нацеливается на большее. 

«Знаете, что больше всего впечатлило меня на тестах [в Сильверстоуне]? – спросил Хорнер. – Он никогда не пилотировал эту машину, да и вообще ни на чем не ездил семь месяцев. Но уже с третьего или четвертого круга его время оказалось всего в секунде от того, что показывали наши [основные] гонщики.

Я практически видел в его глазах облегчение, с его плеч свалился огромный груз. Он убедился, что по-прежнему может. Все его качества и умения никуда не делись, мы вновь увидели старого-доброго Даниэля.    

Разумеется, еще до старта заездов я спросил его: "У Ника [де Вриса] не все получается в AlphaTauri. Если тесты пройдут успешно, ты хотел бы попробовать?". И он тотчас выразил полное согласие, так как понимал, что этот тот самый случай – нужно сделать шаг назад, чтобы затем продвинуться на два вперед.  

При этом Даниэль рассматривает AlphaTauri… Одним словом, он стремится к 2025 году попасть в Red Bull. Это его однозначная цель. И в AlphaTauri он видит наилучший способ проявить себя и приблизиться к ней».

Читайте также:
Даниэль Риккардо, Red Bull RB10, 2014 год

Даниэль Риккардо, Red Bull RB10, 2014 год

Фото: Даниэль Калиш

На прямой вопрос о том, есть ли угроза замены Серхио Переса на сезон-2024, Хорнер дал понять, что все зависит от самого мексиканца. Если тот будет приносить результаты, то может не опасаться за место, предусмотренное контрактом. 

«Нашими пилотами станут Макс и Чеко, – объяснил британец. – Но всегда здорово, когда в резерве у вас есть серьезный талант».

Он добавил, что в команде также внимательно следят за прогрессом молодого Лиама Лоусона, который в минувший уик-энд выиграл очередную гонку Суперформулы. 

«Лиам отлично справляется в Японии, – объяснил руководитель RBR. – Но прямо сейчас было бы несколько несправедливо пересаживать его в машину [Ф1]. Тем более, что тесты Даниэля получились успешными. Так что мы сделали выбор в его пользу». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов
Больше от
Бенжамен Винель
Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Формула 1
Гран При Канады

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

«Мне стало страшно». Росберг признался, почему ушел из Ф1

«Мне стало страшно». Росберг признался, почему ушел из Ф1

Формула 1

«Мне стало страшно». Росберг признался, почему ушел из Ф1 «Мне стало страшно». Росберг признался, почему ушел из Ф1

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

Формула 1

В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1 В Michelin объяснили, почему их не привлекает Формула 1

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате

«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате

Формула 1
Гран При Венгрии

«Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате «Хочу удержаться вторым». Перес изменил цели в чемпионате

Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока

Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока

Формула 1

Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока

А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной

А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной

Формула 1

А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной А если бы Макса не было? Занимательная статистика из параллельной вселенной

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Формула 1

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Формула 1

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Формула 1

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Самое важное:

Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета

Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета

F1 Формула 1

Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета

Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA

Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA

F1 Формула 1

Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA Слухи: отбор новых команд обострил трения между Ф1 и FIA

Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов

Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов

F1 Формула 1

Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

F1 Формула 1

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.