Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына Следующая / Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Перес и Ферстаппен получат в Зандфорте разные версии днища

В команде Red Bull в этот уик-энд продолжат практику, начатую в Спа: гонщики будут использовать машину RB18 в различных конфигурациях

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перес и Ферстаппен получат в Зандфорте разные версии днища
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начиная с Гран При Бельгии в Red Bull решили использовать новый подход: так как Серхио Перес летом не раз говорил, что выбранное конструкторами направление развития шасси лучше подходит его напарнику Максу Ферстаппену, решено было провести эксперимент. 

Для двух гонщиков в Red Bull подготовили разные версии машины. В итоге Перес уверенно финишировал вторым, но по темпу все равно не мог сравниться с напарником, который легко пробился к победе с 14-го места на решетке. 

Серхио использовал в Спа вариант днища, который Ферстаппен ранее опробовал в тренировках на британском и австрийском этапах, после чего команда решила снять его с машины. Эту спецификацию (слева на иллюстрации) отличает вырез в задней части кромки с «язычком» внутри – здесь явно можно говорить о влиянии Ferrari (внизу).

Ферстаппену эта новинка не понравилась, потому Red Bull вернула ему прежний вариант (справа). Однако по ходу летнего перерыва в команде приняли решение, что Перес сможет продолжить исследование «язычковой» версии для сбора данных. Эта конфигурация должна позволить ему еще лучше беречь задние шины – мексиканец традиционно силен в этом компоненте. 

Таким же подход останется и в этот уик-энд в Зандфорте. 

На просьбу Motorsport.com прокомментировать ситуацию Макс сказал: «Теперь у нас будут разные спецификации днища. Так продлится еще несколько этапов. Мы попробуем лучше во всем разобраться».

Перес объяснил, почему его отставание от напарника сейчас гораздо больше, чем в весенних гонках: «В самом начале сезона мне было более комфортно в машине. На каждом Гран При мне удавалось сразу находить верный баланс, все шло естественно.  

Но по ходу сезона добиваться этого становилось все сложнее. Мне каждый раз приходится проводить серьезный анализ. И сейчас у меня нет той уверенности за рулем, что была прежде».

Он добавил: «Есть определенное направление доработок машины. Понятно, что изменения в ощущениях связаны с этим. И сейчас мне важно сделать так, чтобы вновь получать от машины максимум. 

Я провел много времени на симуляторе, чтобы во всем разобраться. Надеюсь, все это позволит мне сделать шаг вперед». 

Серхио Перес после подиума в Спа вернулся на второе место в общем зачете, от партнера по Red Bull от отстает на 93 очка.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына
Предыдущая новость

Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына
Следующая новость

Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками

Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа
Формула 1

Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа

Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli
Формула 1

Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli

Формула 1 опробует в Зандфорте зоны безопасности из «фейкового гравия» Гран При Нидерландов
Формула 1

Формула 1 опробует в Зандфорте зоны безопасности из «фейкового гравия»

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям

У Переса возникли те же проблемы, что и у Сайнса Гран При Бельгии
Формула 1

У Переса возникли те же проблемы, что и у Сайнса

Риккардо нашел пример для подражания. Это Перес
Формула 1

Риккардо нашел пример для подражания. Это Перес

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков
Формула 1

Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца

Red Bull посадит Ферстаппена «в пузырь» на домашнем для пилота этапе Гран При Нидерландов
Формула 1

Red Bull посадит Ферстаппена «в пузырь» на домашнем для пилота этапе

Самое важное:

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям

Макс не увидел серьезного повода для волнения в отказавшей коробке передач и лишь восьмом результате по итогам пятницы

«У них в запасе семь десятых». Льюис не поверил в проблемы Red Bull
Формула 1 Формула 1

«У них в запасе семь десятых». Льюис не поверил в проблемы Red Bull

По итогам пятницы в Зандфорте Макс Ферстаппен показал только восьмую скорость. Однако не все поверили, что это реальная сила Red Bull

Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли
Формула 1 Формула 1

Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли

Гоночный консультант Red Bull пообещал не мешать французскому пилоту – и рассказал, кто мог бы занять его место

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения

Мы собрали всю информацию о том, кто может выйти на старт в предстоящем чемпионате Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.