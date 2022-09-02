Перес и Ферстаппен получат в Зандфорте разные версии днища

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Начиная с Гран При Бельгии в Red Bull решили использовать новый подход: так как Серхио Перес летом не раз говорил, что выбранное конструкторами направление развития шасси лучше подходит его напарнику Максу Ферстаппену, решено было провести эксперимент.

Для двух гонщиков в Red Bull подготовили разные версии машины. В итоге Перес уверенно финишировал вторым, но по темпу все равно не мог сравниться с напарником, который легко пробился к победе с 14-го места на решетке.

Серхио использовал в Спа вариант днища, который Ферстаппен ранее опробовал в тренировках на британском и австрийском этапах, после чего команда решила снять его с машины. Эту спецификацию (слева на иллюстрации) отличает вырез в задней части кромки с «язычком» внутри – здесь явно можно говорить о влиянии Ferrari (внизу).

Ферстаппену эта новинка не понравилась, потому Red Bull вернула ему прежний вариант (справа). Однако по ходу летнего перерыва в команде приняли решение, что Перес сможет продолжить исследование «язычковой» версии для сбора данных. Эта конфигурация должна позволить ему еще лучше беречь задние шины – мексиканец традиционно силен в этом компоненте.

Таким же подход останется и в этот уик-энд в Зандфорте.

На просьбу Motorsport.com прокомментировать ситуацию Макс сказал: «Теперь у нас будут разные спецификации днища. Так продлится еще несколько этапов. Мы попробуем лучше во всем разобраться».

Перес объяснил, почему его отставание от напарника сейчас гораздо больше, чем в весенних гонках: «В самом начале сезона мне было более комфортно в машине. На каждом Гран При мне удавалось сразу находить верный баланс, все шло естественно.

Но по ходу сезона добиваться этого становилось все сложнее. Мне каждый раз приходится проводить серьезный анализ. И сейчас у меня нет той уверенности за рулем, что была прежде».

Он добавил: «Есть определенное направление доработок машины. Понятно, что изменения в ощущениях связаны с этим. И сейчас мне важно сделать так, чтобы вновь получать от машины максимум.

Я провел много времени на симуляторе, чтобы во всем разобраться. Надеюсь, все это позволит мне сделать шаг вперед».

Серхио Перес после подиума в Спа вернулся на второе место в общем зачете, от партнера по Red Bull от отстает на 93 очка.

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