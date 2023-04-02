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Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна

В двух командах, чьи гонщики должны были занять последний ряд решетки, решили изменить настройки машин

Филип Клерен
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Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна
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Серхио Перес вообще не показал квалификационного времени после выезда в гравий по ходу первого сегмента, а Валттери Боттас оказался по скорости 19-м и последним

В воскресенье утром стало известно, что их команды нарушили режим закрытого парка, что автоматически означает старт с пит-лейна. 

На Red Bull мексиканца заменили батарею и управляющую электронику гибридной системы – они стали уже третьими по счету со старта сезона, тогда как правила разрешают использовать лишь по два таких компонента за весь чемпионат. 

Также Пересу, который жаловался на работу тормозов, установили диски и колодки, изготовленные из другого материала. 

Боттасу, который не смог отыскать скорость по ходу всего уик-энда, изменили настройки подвески.

Поскольку все эти замены была проведена уже после квалификации, регламент требует для гонщиков старта с пит-лейна.

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